Lo que nos nutre

Detén la mirada un instante en tus manos, en el aire que entra ahora mismo en tus pulmones. Observa el ritmo natural con el que el pecho se eleva y desciende, como las olas del mar que van y vienen en un espacio de absoluta calma. En este instante de escucha interna se abre una pausa luminosa, un pequeño refugio donde devolver la atención a lo fundamental y recordar que la salud de nuestra existencia depende de una pregunta sencilla: ¿qué nos nutre realmente?

Nutrirse va mucho más allá de la alimentación física. Tiene que ver con las conversaciones que mantenemos, los entornos que habitamos, los pensamientos en los que nos demoramos y los afectos que cultivamos. Nuestro desgaste no procede del mundo en sí, sino de cómo elegimos habitarlo. Escuchar la forma en que reaccionamos a lo que nos rodea nos enseña a acoger lo que nos ilumina y nos da vida, al tiempo que soltamos aquello que ya es solo residuo y sombra.

Aceptar esto exige entender que la vida humana opera por ciclos. Nadie florece todas las horas de la jornada. Hay momentos para volcarse hacia fuera y momentos para replegarse, reponer y descansar. Respetar estos tiempos de recarga no es una debilidad, sino una condición indispensable para sostener la plenitud. Desconocer el propio funcionamiento, ignorar las propias emociones sin atrevernos a contemplarlas sin juicio ni fuerza, sin comprender su mensaje ni saber convivir con ellas, nos deja a la deriva. Ignorar las señales de la brújula interna equivale a adentrarse mar adentro de espaldas al lenguaje del cielo y de la mar.

Elegir la bonanza como principio de vida es una decisión consciente. No significa esperar a que las circunstancias externas sean perfectas, sino establecer una distancia serena con el ruido ambiental. Consiste en decidir desde qué lugar responder al mundo.

Desarrollar esta actitud requiere práctica diaria. Pasa por simplificar, aprender a desestimar lo accesorio y reservar espacios intocables para el silencio y el encuentro auténtico. Como en el reino vegetal, cuya sabiduría guía las raíces hacia la tierra fértil apartándolas de lo dañino, orienta las hojas hacia la luz, suelta el fruto cuando pesa y retira la savia ante el frío, atender conscientemente a lo que nos nutre es, en definitiva, lo único que nos mantiene vivos.