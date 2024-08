La bajada de La Virgen del Viso

Como cada 5 de Agosto, hoy procesionamos con nuestra querida Patrona, desde su atalaya del Viso, hasta la Colegiata de Sta.María la Mayor, que hoy también celebra su "Santo".

Es un día grande en Salas y su concejo, en el que los cofrades se van turnando, llevando a hombros el anda con la imagen de la Virgen, mientras se reza el rosario y se entonan cánticos marianos.

Como bien nos dicen, nuestro alcalde y nuestro párroco, en el librito con la programación de la novena, el día de hoy es un día de convivencia, de respeto y admiración de nuestras tradiciones, y así deberíamos de considerar todos los días del año, y no solamente los festivos.

La alegría por el reencuentro con amigos, vecinos y familiares, va en perfecta comunión con la devoción a nuestra Patrona, y estamos seguros que también Ella participa de nuestro contento, y agradece y bendice nuestras muestras de fraternidad y armonía.

Creyentes y no creyentes somos uno, abramos el diafragma y llenemos nuestros pulmones de aire fresco que venga cargado de sana camaradería, ilusión y buen ánimo.

El reparto del "bollo preñao" de hoy, regado como mandan los cánones, y sin rozar la inconveniencia, nos dará el pistoletazo de salida para un mes de Agosto, festivo por excelencia, en el que se conjuga la misa y la mesa, y todo ello en paz y buen compás.

El cariño a La Virgen del Viso queda patente, con solo reparar en que, en un municipio que no llega a 5.000 habitantes, somos en torno a 1.700 cofrades, aunque algunas decenas residan fuera del concejo; eso prueba que la Patrona de patronos nunca falla, cuando pedimos con fe, otra cosa es que a veces la solución que se nos da, puede no coincidir con la que nosotros quisiéramos, pero eso no quiere decir que sea equivocada, aunque como humanos que somos no nos resulta fácil entenderlo.

Solo nos resta felicitar a la extraordinaria directiva de la Cofradía Virgen del Viso, por su formidable trabajo, año tras año, con humildad y dando ejemplo de compromiso social y religioso, siguiendo el acertado dicho que tanto nos recordaba nuestro inolvidable D.Roberto Peña Cueli:"Se puede tener conciencia social sin ser cristiano, pero lo que no se puede es ser cristiano sin tener conciencia social".

Salud, y ¡Viva La Virgen del Viso!.