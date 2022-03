Los nutricionistas que han conseguido ganar gran cantidad de seguidores a través de las redes sociales llevan meses repitiendo sin cesar dos mensajes. El primero es que por más que te esfuerces no vas a conseguir adelgazar (perder peso en condiciones) si no cambias radicalmente de vida. Es decir: a partir de cierta edad (normalmente los 40 años) de nada vale privarse durante meses de un alimento o de, por ejemplo, el alcohol, si luego no sigues una dieta sana y equilibrada.

El “efecto rebote” no se puede combatir si no trabajas duro en tu día a día. En este sentido la dieta tiene que ir encaminada a mejorar tu salud porque te alimentes de cosas más saludables y a mejorar tu nivel físico porque hagas deporte con cierta regularidad. Lo mejor que puedes hacer es plantearte una rutina de ejercicios para la que reserves una hora al día. ¿Acaso tu salud no merece por lo menos una simple hora diaria? Cinco alimentos de invierno que te ayudarán a adelgazar varios kilos sin esfuerzo El segundo mensaje que no paran de repetir los nutricionistas a través de las redes sociales es el de que todo esfuerzo tiene una gran recompensa. En este sentido Joel Torres, uno de los entrenadores personales y nutricionistas más seguidos de las redes sociales que acumula cientos de miles de followers, desveló hace días lo que él llamó la ilusión del iceberg. “Cambiar no es fácil. Vemos a personas que han conseguido lo que queremos conseguir y creemos que ha sido más fácil porque tiene buen genética o suerte”, relató el entrenador personal haciendo hincapié en que la mayor parte de las personas se resiste al cambio. Casi todos creen que esforzarse no merece la pena. Pero hay que darle tiempo al tiempo. Si cambias de dieta (cayendo en un déficit calórico y olvidándote de productos como el alcohol) y, además, haces deporte, lo más probable es que consigas mejorar tu estado físico y de paso perder peso. No hay que obsesionarse con lograrlo todo el primer día. De hecho es fundamental no empezar a pesarse hasta que lleves varias semanas de cambios drásticos en tu vida. Si sigues con la misma vida de antes y no haces ningún cambio es probable que nada mejore pero si modificas tus hábitos lo más seguro es que veas resultados antes o después. El caso es que hay que tener paciencia. La ilusión del iceberg habla de que hay mucha gente que ve poco cambio y casi nadie ve todo lo que hay debajo.