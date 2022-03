La Sociedad Española de Cardiología (SEC) avisa de que el 20% de la población mayor de 18 años presenta un nivel excesivo de colesterol superior a 250mg/dl. Los niveles normales entorno a esta grasa serian inferiores a 200 mg/dl, lo que preocupa a parte de la sociedad española.

Para hoy os proponemos unas dietas y alimentos que previenen la ingesta masiva de este tipo de lípido necesario pero peligro en grandes ingestas.

Las dietas inadecuadas con numerosas grasas de origen animal, son uno de los principales factores de la hipercolesterolemia (elevado colesterol en sangre), grasas saturadas y alcohol son otro de los factores más abundantes en las dietas que hacen subir los índices de colesterol.

El tratamiento a esta patología requiere de un cambio de estilo de vida en la persona, y un cambio en la alimentación. Se deberán evitar ciertos alimentos y consumir otros que mejoren el índice en sangre de este lípido.

Según la Fundación Española del Corazón tenemos que evitar aquellos alimentos que en su propia composición incluyen abundante grasa perjudicial para el corazón. Por ejemplo, sustituir los lácteos enteros por los desnatados; la mantequilla por el aceite de oliva y las carnes grasas por carnes magras con poca grasa, como el conejo o el pollo sin piel. Se deberá evitar los embutidos, yemas de huevo, fritos comerciales y la bollería industrial.

Los métodos de cocinado ideales para este tipo de comidas serian al horno, a la plancha, a la parrilla, al microondas, asado o cocción al vapor. Para conseguir el objetivo además de la alimentación se deberá controlar la actividad física. Reducir la ingesta de alcohol, dejar de fumar y evitar el exceso de peso son claves para llevar a cabo una vida saludable y un bajo índice de colesterol.

La dieta debe ser rica en alimentos como: frutas y verduras, cinco raciones al día; hortalizas; cereales integrales (pan, pasta, arroz); legumbres (tres raciones a la semana); pescado azul (al menos, tres raciones a la semana (atún, sardina, boquerón, salmón...); frutos secos (nueces, almendras) y aceite de oliva virgen.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se haga una dieta pautada y controlada durante 1 año antes de acudir a los fármacos. Expertos en el tema se quejan de que después del diagnostico no se siguen ningún tratamiento. Cuando no se siguen las dietas lo ideal serian los fármacos. Un estudio indica que la mayoría de quienes padecen hipercolesterolemia no están recibiendo el tratamiento que necesitan para reducir su riesgo de problemas cardiovasculares, como infartos de miocardio y ataques apopléticos. Todo ello se podrían palear con medicamentos de bajo coste.

La Fundación Española del Corazón y la Sociedad Española de Cardiología nos propone la dieta para dos semanas para palear el colesterol alto.