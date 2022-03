¿Por qué un zumo de naranja no es lo mismo que comer una naranja entera? ¿O por qué una rebanada de pan blanco es diferente a la integral? O, más sencillo aún: ¿por qué unas patatas fritas no son iguales a unas patatas hervidas o al vapor? No es cuestión de dividir entre los malos y los buenos en nuestra historia alimentaria del día a día. De ello advierte el experto en nutrición Joan Dídac, cuya cuenta de instagram "Proviotico" acumula miles de seguidores ávidos de consejos para mantener una dieta saludable, sana y con la que adelgazar de forma responsable, perdiendo peso y grasa. ¿Y entonces de qué se trata? De comer con menos frecuencia alimentos "menos nutritivos" (que no malos) y aumentar el consumo de otros "más nutritivos" (que no buenos).

Evitar la eliminación entre los "buenos" y los "malos" tiene un objetivo: huir de una dieta obsesiva. Ni mucho ni tan poco. No se trata de eliminar para siempre el zumo de naranja, o no poder comer en una ocasión especial unas patatas fritas junto al entrecot o el solomillo. Se trata de tender, rutinariamente, a incrementar el consumo de productos enteros, naturales, y reducir el de alimentos refinados o más procesados. Es decir, lo que se ha venido llamando comida real o real food. Algo que Joan Dídac ejemplifica con meridiana claridad a través de seis productos, habituales en nuestra dieta mediterránea.

¿Qué seis alimentos debes sumar a tu dieta y consumirlos con más frecuencia, y cuáles debes restar y comer con menos frecuencia?

El gráfico con el que Joan Dídac acompaña su consejo nutricional no escoge los ejemplos al azar: facilita el entendimiento del mensaje. En total, son seis productos para consumir con menos frecuencia y otros seis para hacerlo con más frecuencia dentro de una dieta saludable y para perder peso. Los primeros, "son menos nutritivos, que no malos"; y los segundos, "son más nutritivos, que no buenos"; aclara el experto, incidiendo en evitar la división entre "buenos y malos" que puede derivar en una dieta obsesiva más que saludable.

Los seis menos nutritivos, que sería bueno reducir en una dieta son: arroz blanco, pasta normal, pan blanco, pizza normal, zumo de naranja y patatas fritas.

Por contra, los seis más nutritivos, que sería bueno incrementar en una dieta en detrimento de los otros son: arroz integral, pasta integral, pan integral, pizza casera, naranja entera y patatas al vapor.

Las advertencias del experto para la dieta para adelgazar

"Esto no es un deporte entre los alimentos buenos y malos", insiste Joan Dídac, que aclara: "en realidad, si eres una persona con buenos hábitos y, alguna vez por x o y motivos, agregas estos alimentos (los menos nutritivos) a tu dieta, no sumas ni restas kilos, ni más ni menos años a tu vida". E incide en su argumentación: "tenemos demasiadas obligaciones, y no es bueno añadir más carga con la preocupación moral cuando elegimos comer fuera. '¡Oh diablos! Me han servido pasta blanca','esto es arroz blanco', 'el jugo de naranja es azúcar pura', 'voy a pecar'...". Es decir, huir de la obsesión, aunque es saludable y necesario para adelgazar huir de los alimentos menos nutritivos y tirar más de los más nutritivos.

"Nadie discutirá lo bueno que es comer vegetales y frutas todos los días; lo mismo pasa, nadie discutirá lo malo que es comer papas fritas fuera de casa en días puntuales. Sí, hay mejores elecciones que puedes hacer, por ejemplo: pedir el doble de ensalada, pero se supone que vas a comer fuera en un día de familia. ¿No son saludables las patatas fritas? Entonces que se supone que estoy haciendo a la hora de comer. No seamos simplistas y confusos. Es sólo un 5% del 100%...", aclara el nutricionista, que también pone como ejemplo tomar zumo de naranja en el buffet de un hotel. "No te hará daño, no seas paranoico", señala. Pero, de igual manera, Dídac alaba a quienes aguantan sin los alimentos menos nutritivos todos los días. "Finalmente, si disfrutas comiendo comida real integral 100% todo el año y no hace falta ningún 'blanco refinado' a tu dieta, me parece perfecto ¡Sigue así!", sentencia.

Un trabajo completo para perder peso

En cualquier caso, perder peso y adelgazar exige no sólo atacar un único frente. Es un trabajo más completo y en este artículo te recordamos las siete reglas de oro para lograrlo. También hay algunos trucos interesantes, como estos snacks quemagrasas. Informarse bien para barajar opciones es muy aconsejable a la hora de plantearse una dieta saludable que nos haga sentirnos mejor y perder grasa.