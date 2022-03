Para adelgazar la pandemia

España y, más aún, Asturias se está cargando de kilos. El último estudio de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) acaba de avisar de la “alarmante tendencia” que se detecta en un país donde el sobrepeso y la obesidad ya llegan al 53 por ciento de la población. Dicen los expertos que urge un plan estratégico, por los muchos riesgos asociados que conllevan el sobrepeso y la obesidad, y eso incluye la consideración de enfermedad crónica. Sobre lo que está pasando da respuesta, a continuación y de forma mancomunada, todo el equipo de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón), al frente del cual está la doctora Nuria Valdés.

–En la calle parece evidente, ¿pero en las consultas se constata cómo la obesidad va ganando el partido a los asturianos?

–Dra. Gala Gutiérrez: Es preocupante como Asturias, junto con Castilla-La Mancha y Andalucía, se sitúa con un porcentaje de obesidad del 18 por ciento, a la cabeza nacional que tiene una media de 17,4 por ciento según las últimas estadísticas del 2017. Una encuesta de Salud en Asturias de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) informa de que un 54 por ciento de la población asturiana presenta sobrecarga ponderal (obesidad, 18 por ciento, más sobrepeso, 36 por ciento). Un 43 por ciento tiene peso normal y un 1,2 por ciento estaría con un peso insuficiente.

–El confinamiento ha pasado factura, según dicen los estudios.

–Dra. Lucía Díaz: En un estudio realizado en nuestro país se observó que un 44 por ciento de los españoles aumentó de peso en el confinamiento. En este estudio se reveló que se produjo un incremento en el consumo de bebidas alcohólicas y productos de bollería, además de una disminución de la actividad física. Y no solo se observa en adultos. En una investigación en población infantil asturiana, tres de cada cuatro menores habían aumentado su índice de masa corporal, y el porcentaje de ellos con exceso de peso pasó de un 22 por ciento antes del confinamiento a un 33 por ciento después. Es de especial importancia prevenir esta situación, dado que los niños con exceso de peso tienen mayor probabilidad de presentar obesidad en la edad adulta, y con ello mayor riesgo de las enfermedades que se asocian.

–Cuesta quitarse los kilos ganados en pandemia.

–Dra. María Riestra: Por desgracia, es muy fácil ganar peso y muy difícil perderlo. Además, la pandemia nos ha descubierto la falta de salud metabólica en la población y las complicaciones por covid-19 que tenían los pacientes con sobrepeso, hígado graso o diabetes. Vamos a enfrentarnos en los próximos tiempos a grandes problemas de salud por ese sobrepeso/obesidad. Hemos fallado en transmitir la importancia de la vida saludable y nos faltan tiempo y herramientas en la consulta para hacerle frente, como dietistas o acceso financiado a fármacos contra la obesidad.

–¿Qué problemas de salud se ven aflorar?

–Dra. Brenda Veiguela: La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial, caracterizada por un exceso de tejido adiposo (graso). Tiene repercusiones negativas en casi cualquier órgano o sistema de nuestro cuerpo y se asocia al desarrollo y exacerbación de muchas enfermedades, entre otras enfermedades metabólicas, como la HTA, la hiperuricemia, las dislipemias... Y, por supuesto, es el factor que más contribuye al desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2. Pero hay más: enfermedades cardiovasculares, como el infarto o el ictus; respiratorias, como el síndrome de apnea del sueño; algunos tipos de cáncer, como el colorrectal, mama o endometrio. Incide en patología digestiva, como el hígado graso, la colelitiasis y la hernia de hiato; en enfermedades óseas como la artrosis y lesiones articulares; en vasculares, como la insuficiencia venosa y la enfermedad tromboembólica; en neurológicas, como el deterioro cognitivo y la pérdida de memoria. En la mujer con obesidad son muy frecuentes la irregularidad menstrual, el síndrome de ovario poliquístico y la infertilidad. Y, no menos importante, en una gran parte de personas con obesidad subyacen alteraciones psicológicas y/o trastornos del comportamiento alimentario, ya sean causa o consecuencia de la misma. Y es un factor de mal pronóstico en muchas enfermedades, entre otras el covid. En cuanto al sobrepeso, antesala de la obesidad, se asocia ya a un riesgo aumentado de desarrollar todas las enfermedades citadas. En resumen, quien padece esta enfermedad tiene menor expectativa de vida y mucha comorbilidad asociada que empeora notablemente su calidad de vida.

–¿Diría que los asturianos llevamos peor el ejercicio físico o la comida equilibrada?

–Dra. Marta Diéguez: Pues parece que nos cuesta más seguir una dieta saludable. Contamos con una excelente gastronomía caracterizada por una gran variedad de alimentos y platos. Distintos estudios indican que Asturias es una de las comunidades con mayor consumo y gasto per cápita en alimentación, a pesar de lo cual está entre las de menor consumo de verduras, hortalizas y cereales integrales. La ingesta energética está también entre las más altas. El elevado consumo de alimentos y calorías, unido al envejecimiento, podría explicar la alta prevalencia de obesidad en la población adulta de Asturias, con una creciente incidencia de diabetes. A nivel deportivo, somos una región muy activa con unos recursos naturales privilegiados. Según datos de la encuesta europea de salud de 2020, Asturias se sitúa entre las comunidades con un porcentaje más alto de población que practica deporte de forma habitual. Pero se distribuye de forma irregular, siendo más bajo en mujeres, personas de edad más avanzada y menor nivel de estudios. Y estamos aún muy lejos de las recomendaciones de la OMS, siendo el sedentarismo uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Estudios epidemiológicos han señalado que la actividad física produce una reducción en la tasa de mortalidad por todas las causas. Es por tanto fundamental incorporar la prescripción de ejercicio en nuestro sistema de salud, para lo que se requiere sensibilización, formación y medios.

–¿Una sanidad pública sobrecargada tiene tiempo para hacer caso al sobrepeso de un paciente y evitar que llegue a la obesidad?

–Dra. Pilar Monge: Lo que más atendemos en consulta es la obesidad manifiesta y las complicaciones derivadas. Creo que, a nivel general, no hay una percepción clara de que el exceso de peso sea realmente un problema de salud. Y, además, la intervención para prevenir y tratar la obesidad no consiste en poner una dieta: hay que cambiar los hábitos, el estilo de vida. Hay que informar de lo que son los alimentos, lo que nos aportan y cuáles son nuestras necesidades, pero también hay que abordar el significado de la comida a nivel psicológico y social. Y no solo la alimentación, sino trabajar el binomio comida-actividad física. Y para llevarlo a cabo es necesario disponer de tiempo. También es básica la educación de los niños y políticas que implementen estrategias que trabajen en esa dirección.

–Dicen las sociedades científicas que hay que financiar los tratamientos efectivos que ya existen para frenar el sobrepeso y la obesidad, porque tiene costes importantes. ¿Lo comparten?

–Dra. M.ª Jesús Díaz: La obesidad es una enfermedad crónica y, en consecuencia, debe considerarse el uso de fármacos cuando esté indicado, asociados a buenos hábitos. Actualmente no están financiados los ya existentes, pero sí se financian los tratamientos de todas las complicaciones asociadas a la obesidad (diabetes mellitus, hipertensión arterial, problemas vasculares o traumatológicos...), que podían evitarse con la disminución del peso corporal. Por tanto, para el control de la obesidad, evitar la aparición de enfermedades asociadas y los gastos que conllevan, deben ser asequibles los fármacos actuales mediante financiación pública, según criterios claros de indicación, como cualquier otro tratamiento.

–¿Qué tratamientos son?

–Dra. M.ª Jesús Díaz: Actualmente existen tres tipos de fármacos: los que disminuyen la absorción intestinal de parte de las grasas que están en la composición de los alimentos; los que actúan sobre neurotransmisores cerebrales, relacionados con el apetito y la saciedad, modificando la ingesta; y los que, entre otros efectos, generan control de la compulsión hacia los alimentos y aumento de la saciedad, con efectos muy beneficiosos sobre el metabolismo de los azúcares, de los lípidos y la tensión arterial. Cada tipo de fármaco tiene su indicación, pero claramente deberían entrar como opción financiada por el Sistema público de Salud.

–Paciente de 40-50 años, sano, con sobrepeso y poca actividad física. Póngalo a dieta.

–Dra. M.ª Jesús Díaz: Lo recomendable sería que modificara hábitos. Un control de la ingesta, suprimiendo o reduciendo alimentos con mucho aporte calórico como dulces, precocinados, embutidos muy grasos, alcohol, refrescos... y la modificación de la forma de cocinar a métodos más ligeros como horno, plancha, evitando fritos, rebozados, salsas. Conllevaría un menor aporte calórico y con ello la pérdida de peso. Por supuesto, se le recomendaría que aumentara la actividad física, adecuada a sus posibilidades. El ejercicio es fundamental, porque ayuda a perder peso y preserva la masa muscular y ósea, ayudando a que la pérdida sea del componente graso corporal.

–Piden desde la Sociedad Española de la Obesidad (SEEDO) que se considere enfermedad crónica. ¿Con qué objetivo?

–Dra. Nuria Valdés: La SEEDO y la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad consideran que la obesidad es una enfermedad crónica recidivante. Ambas sociedades mantuvieron una reunión con el Grupo de Interés del Parlamento Europeo sobre Obesidad y Resiliencia de los Sistemas de Salud en la que trataron sobre el reconocimiento de la obesidad como enfermedad en el marco de la UE. Actualmente solo los Países Bajos y Portugal la reconocen como enfermedad crónica. Se intenta cambiar la percepción de la obesidad como solo un exceso de kilogramos a considerarla una enfermedad del tejido adiposo con impacto en la salud relacionado con la cantidad, distribución y/o función de este tejido adiposo originando enfermedades crónicas que disminuirán la calidad y la cantidad de vida del paciente con obesidad. Esto implica una estrategia de abordaje más centrada en las complicaciones médicas de la obesidad, lo que supone la financiación de los fármacos para su tratamiento. La SEEDO considera que ese reconocimiento facilitaría la creación de un Plan Estratégico Nacional frente a la Obesidad para desarrollar nuevos modelos de prevención, diagnóstico y tratamiento, formar mejor a los profesionales de la salud, así como apoyar la investigación. Se favorecería, en suma, que las personas con o sin obesidad sepan que estamos hablando de una enfermedad patológica, crónica, con consecuencias para la salud y que el tratamiento debe mantenerse siempre. También puede facilitar disminuir el ambiente obesogénico en el que vivimos. La obesidad es multifactorial, por lo que se debe actuar desde la familia, el ámbito educativo, el urbanismo, los medios de comunicación, la publicidad, el sector agroalimentario, las empresas... Este enfoque amplio puede ayudar a prevenir.

–¿No siempre hay una enfermedad endocrina detrás de un problema de obesidad, o sí?

–Dra. Valdés: Solo en el 2-3 por ciento de los pacientes con obesidad hay una enfermedad endocrinológica como causa, por ejemplo, el síndrome de Cushing. Dada la elevada prevalencia de la obesidad en nuestro medio y que se trata de una enfermedad crónica con un abordaje complejo y que asocia numerosas comorbilidades, la atención al paciente con obesidad debe ser una atención coordinada entre Atención Primaria y los servicios de Endocrinología y Nutrición. El médico de Atención Primaria constituye el eje conductor de todo el abordaje terapéutico relacionado con la obesidad y los casos más complejos son derivados a Endocrinología, ya que tenemos mayor formación específica para su tratamiento, para lo cual trabajamos en colaboración con enfermería, psicólogos y cirujanos. En este equipo multidisciplinar y también en Atención Primaria sería muy importante incorporar a nutricionistas/dietistas.