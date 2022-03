La primavera ya está aquí y pensamos en las vacaciones. La mayoría de los italianos aman el mar. La playa, el mar y la piscina riman con la prueba del traje de baño. Para no desesperar en el último momento, es bueno actuar con antelación. Muchas personas hacen ejercicio regularmente. Otros, sin embargo, por pereza o falta de tiempo, no hacen deporte, no van al gimnasio o incluso no van a nadar a la piscina. Es importante recordar que la actividad física regular es buena para la salud. Por lo tanto, es muy importante, incluso más que por razones estéticas. Veamos un entrenamiento rápido que podemos hacer en casa. A continuación explicaremos 3 ejercicios que se deben repetir en forma de mini circuito al menos 5 veces. Hacerlo le llevará sólo 10 minutos. Una cantidad de tiempo muy pequeña.

Todos podemos sacar 10 minutos al día. Los 3 ejercicios que vamos a explicar se pueden hacer cómodamente en casa. Son ejercicios de cuerpo libre en los que se utiliza el propio peso corporal. Como sugiere el título, estos ejercicios combinan cardio y tonificación. En este punto, vamos a preparar la colchoneta y empezar. ¿Notas sabor a sangre cuando haces ejercicio? Esto es lo que te pasa 3 ejercicios para adelgazar, tonificar la barriga y reducir los michelines más rápido entrenando en casa 10 minutos al día Comenzamos colocándonos en posición de plancha, sujetándonos con las palmas de las manos. Con la mirada en el suelo, lleva una pierna cada vez hacia el pecho. Deberíamos hacer una especie de trote de patada. Al principio, es mejor dar pasos alternos para familiarizarse con el movimiento. Una vez que hayas estabilizado tu equilibrio, procede a un ritmo más rápido. Este primer ejercicio, muy útil para calentar, debe realizarse durante 20 segundos. Después de esta primera fase, se procede a una plancha lateral. Tumbado de lado, levanta el cuerpo y apóyalo con un antebrazo y un lado del pie. El cuerpo debe formar una línea recta y oblicua. Mantenga la posición durante 30 segundos. A continuación, repite en el otro lado durante otros 30 segundos. Este ejercicio es muy útil para fortalecer los músculos oblicuos del abdomen. Los más experimentados pueden intensificar el esfuerzo balanceando la pelvis. Mueve el trasero hacia arriba y hacia abajo. Esta variación puede intensificarse aún más colocando un pequeño peso en la cadera. El entrenamiento para conseguir músculos tonificados para lo que tienen más de 50 años Concluimos con el tercer ejercicio de nuestro minicircuito. Realizamos el giro ruso durante 20 segundos. Sentado en el suelo, con las rodillas flexionadas y la parte superior del cuerpo a 45°, gire la parte superior del cuerpo hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Este ejercicio será más intenso si lo realizas con los pies fuera del suelo y/o sujetando una pesa en las manos. Si se repite 5 veces, este ejercicio no debería durar más de 10 minutos en total. Y por ello, aquí tienes 3 ejercicios para adelgazar, tonificar la barriga y que podrían ayudarnos a decir adiós a esos odiados michelines. Para un entrenamiento aún más completo, sería ideal comenzar el circuito con 30 segundos de saltos de tijera. Por último, concluya la sesión con algunos ejercicios de estiramiento.