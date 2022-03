Adelgazar es sinónimo de constancia y paciencia. Es cierto que los resultados no van a aparecer al segundo y que los primeros días son frustrantes, pues empezamos con una actividad a la que no estamos acostumbrados y nuestro cuerpo se cansa antes de lo normal o no llega a los objetivos deseados cuando queremos.

Sin embargo, una vez que empezamos a ver cómo nuestra báscula empieza a bajar, el resultado ya no de ja de cambiar semana tras semana. Adelgazar no es sinónimo de pasar hambre ni comer el mismo alimento, sin sabor, una y otra vez. Existen múltiples alimentos bajos en calorías que, además, tienen un efecto saciante. El ejercicio también es una parte fundamental en este proceso. Sin ejercicio, es muy difícil adelgazar. El correr y la bicicleta son buenas opciones, pero lo más importante es el levantamiento de peso, un ejercicio que acelera nuestro metabolismo y nos ayuda a quemar grasa de una forma más rápida. El ritmo de vida actual nos impide muchas veces el sacar tiempo para poder acudir a un gimnasio. Además del gasto económico mensual. A la hora de conseguir un cuerpo atlético y perder peso, el ejercicio es tan importante como la alimentación. Sin embargo, también existen algunos suplementos que ayudan a lograr este objetico. Es el caso de la creatina. Vientre plano en unos días: el ejercicio casero para adelgazar y reafirmar los muslos La creatina es una sustancia química que se encuentra presente en forma natural en el cuerpo, principalmente en los músculos y también en el cerebro. Se encuentra comúnmente en la dieta en las carnes rojas y los productos de mar. La creatina también se puede hacer en el laboratorio. La creatina se usa más comúnmente para mejorar el rendimiento físico y para aumentar la masa muscular en los atletas y los adultos mayores. Hay algunas pruebas científicas, que apoyan el uso de la creatina para mejorar el rendimiento deportivo de la gente joven y sana en los breves momentos de actividad de alta intensidad como la carrera de velocidad. Por eso, la creatina a menudo se usa como suplemento dietario para mejorar la fuerza muscular y el rendimiento atlético. En EE. UU., una gran mayoría de suplementos nutritivos para los deportistas contienen creatina. El uso de la creatina está permitido por el Comité Olímpico Internacional, la Asociación Nacional de Atletismo Colegial (NCAA) y por los deportes profesionales. La creatina también se usa para tratar la esclerosis múltiple (EM), la depresión y muchas otras condiciones; aunque no existe buena evidencia científica para apoyar estos usos.