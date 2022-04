Perder grasa abdominal y por lo tanto barriga es uno de los objetivos que se marcan los que quieren perder peso. A partir de cierta edad (hay quién dice que los 40 años) es más difícil conseguir el objetivo de bajar barriga por la sencilla razón de que hay más grasa acumulada en el cuerpo. Muchos tienen el objetivo de bajar la barriga pero también hay mucha confusión sobre como hay que hacerlo. Uno de los nutricionistas más seguidos de las redes sociales, Joel Torres (la cuenta Mundo en Forma) daba hace unos días las claves para marcar el abdomen.

“Para poder ver los abdominales y perder barriga no recomiendo que se hagan 500 abdominales al día. Para verlos el objetivo no será otro que eliminar la grasa corporal que hay encima de estos músculos y haciendo más abdominales no vas a acabar de quemar más grasa”, relata Torres.

Más de la mitad de la población española (el 53,8%) tiene exceso de peso y casi una quinta parte (36,6%) obesidad. En los hombres ese sobrepeso u obesidad es bastante mayor: el 65%. De hecho, entre los varones solo un 32% tiene un índice de masa corporal normal para los estándares de los expertos.

Si hay que mirar a los motivos de tanto exceso, los afectados y las afectadas describen que en un 31% el problema se debe a que no hacen ejercicio; el 20% lo atribuye a comer mal; el 19% a que pica entre horas por ansiedad y un 5% lo atribuye a dormir mal.

Son algunas de las conclusiones del estudio presentado por la Sociedad Española de Obesidad (Seedo) con motivo del Día Mundial contra la Obesidad y que confirman las “alarmantes” tasas de que soporta España –en el ultimo gran estudio Asturias era la región con más sobrepeso y obesidad del país–. Unas tasas que la pandemia de covid 19 no han hecho más que empeorar, según ha dicho la presidenta de la Seedo, María del Mar Malagón.

Caminar todos los días

El ejercicio también es importante. Hacer más de 10.000 pasos en un día (algo que puedes medir en tu día a día con una pulsera de entrenamiento, con un reloj o incluso con tu móvil, supone que quemes más de 9.000 calorías extra al mes. Eso supone que pierdas hasta un kilo de grasa. Eso es algo que a buen seguro te va a ayudar si tu objetivo es perder peso.