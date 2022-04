El embarazo es uno de los periodos más importantes en la vida de una mujer, pero también uno de los más delicados. Hay muchas cosas que hay que vigilar, desde la dieta hasta los hábitos diarios, que hay que revisar para la salud del bebé. Aunque es bien sabido que (por ejemplo) el consumo de alcohol y el tabaquismo están estrictamente prohibidos, también hay comportamientos nocivos que mucha gente ignora.

Un reciente estudio realizado por investigadores de la Universidad de Yamanashi (Japón) advierte a las mujeres embarazadas del uso de un producto doméstico común. Los investigadores descubrieron que la exposición a este producto podría causar problemas al bebé, como asma y eczema.

¿Un nuevo hábito a evitar durante el embarazo?

Investigadores de la Universidad de Yamanashi investigaron las posibles consecuencias de la exposición a productos desinfectantes en los niños no nacidos. Para ello, realizaron una encuesta a gran escala entre 78.915 mujeres embarazadas. Los investigadores querían averiguar si los niños no nacidos desarrollan problemas como asma, eczema y alergias alimentarias en los primeros años de vida.

Los investigadores pidieron a las mujeres embarazadas (casi todas en su segundo o tercer mes) que cuantificaran su uso de desinfectantes mediante un cuestionario. Los investigadores no les pidieron que especificaran el tipo de desinfectante, abriendo la investigación a cualquier tipo de desinfectante. Las mujeres sometidas a la prueba debían elegir entre las siguientes opciones: "nunca", "de 1 a 3 veces al mes", "de 1 a 6 veces a la semana" y "todos los días".

Las mujeres embarazadas deben evitar este producto doméstico, ya que puede provocar enfermedades en el bebé.

Tras la investigación y después de analizar los datos recogidos, los investigadores observaron una relación real entre los fenómenos. Los niños cuyas madres estaban expuestas al uso frecuente de desinfectantes tenían más probabilidades de desarrollar asma y eczema en los tres primeros años de vida. Este no es el caso de las alergias alimentarias, para las que los investigadores no encontraron ninguna relación con la exposición a los desinfectantes. La relación entre la exposición a los desinfectantes y las alergias en el feto sigue siendo una hipótesis aceptada, pero las investigaciones mencionadas no la han verificado.

Los investigadores llevaron a cabo su investigación en la época anterior a Covid 19, cuando la exposición a los desinfectantes era todavía moderada. Para limitar los riesgos, los investigadores recomiendan que las mujeres embarazadas utilicen los desinfectantes con moderación. La recomendación es más fuerte ahora que nunca, dado el uso a veces excesivo de desinfectantes por parte de muchos, debido a Covid 19.