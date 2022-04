“Los criterios éticos para investigar en medicina son y deben ser cada vez más exigentes”

Como una de sus grandes pasiones es dar clases en la Facultad de Enfermería de Gijón, cuando al cirujano Manuel Javier Vallina-Victorero Vázquez se le pide que explique la labor de la Comisión de Ética de la Investigación con Medicamentos del Principado, que ahora dirige, él saca papel y estilográfica y se pone a dibujar esquemas. Vinculado desde hace años al grupo, explica que las terapias genéticas y la gestión del “big data” serán dos de los grandes retos del gremio. Como jefe de sección de Cirugía Vascular del Hospital de Cabueñes, además, augura también que la atención telemática ha venido para quedarse, aunque ve un encaje difícil por el envejecimiento de la región.

-Respecto a su nuevo cargo, ¿cuál es la labor de la Comisión?

-Se encarga de evaluar la metodología de los ensayos clínicos, hace una valoración ética de lo que quieren hacer y se asegura de que se ajusten a la normativa. El campo de actuación es muy amplio y no se conoce mucho. ¿Pongo ejemplos?

-Sí.

-Bien, pues pongamos que hay un fármaco y que yo quiero estudiar si es bueno para tratar una enfermedad concreta. Pues tengo que preparar un protocolo y enviarlo a un comité de ética e investigación, y este tiene que hacer varias cosas. Tiene que ver si existen estudios clínicos previos sobre el tema, para no permitir ocurrencias, y también evaluar el riesgo-beneficio de ese estudio. En la comisión vigilamos que el acceso sea igualitario, porque en estos ensayos algunos reciben placebo, y hay que asegurar que los pacientes que sí reciben el medicamento no vengan dirigidos por alguien. Y hay que vigilar a los pacientes vulnerables, asegurarse de que entiendan lo que pasa... Esto a nivel metodológico, pero luego está la parte ética.

-Y eso implica...

-Implica dos principios básicos: el de autonomía y el de no maleficencia. Autonomía porque un paciente debe elegir libremente participar en el estudio y poder irse de él cuando quiera. Y de no maleficencia porque toda persona es un fin en sí mismo y está por encima, siempre, de cualquier posible beneficio para la sociedad y el conocimiento científico. Todo esto que he dicho suena bastante obvio, pero hay casos muy recientes que demuestran que se vigila todo esto por algo.

-Diga alguno.

-Pues nos hemos enterado de que en 1972 en Estados Unidos, en un pueblo de Alabama, había mucha promiscuidad y muchos casos de sífilis. De aquella ya había tratamiento para ella, pero quisieron ver qué pasaba si no se trataba, así que no hicieron nada para ver qué ocurría. ¡En 1972 cuando ya había tratamiento para curarla! Y en 1965 o 1966, en un orfanato también en Estados Unidos, inocularon a deficientes mentales la hepatitis A para lo mismo, para ver qué ocurría, y para probar tratamientos.

-¿La ética no es permeable a la sociedad, no evoluciona con ella?

-Claro, pero yo ya había nacido cuando se hacían estas cosas. Y no hay que irse tan lejos. Ahora con las nuevas técnicas de manipulación genética, las CRISPR, un chino ha manipulado la línea germinal de embriones para que naciesen niños inmunes al VIH. Es una barbaridad hacer eso porque puede considerarse eugenesia y porque ni siquiera sabemos las implicaciones para la salud que estas modificaciones pueden tener a largo plazo.

-¿Los criterios son cada vez más exigentes según evoluciona la sociedad?

-Sí, lo son y deben serlo. Y se supone que sí, que con los años vamos avanzando, pero luego ves lo que pasa en Ucrania y... ¿Hemos aprendido algo realmente? Estamos usando armas contra seres humanos. En 2022. Es un comportamiento irracional, inhumano por definición, pero habrá quién encuentre formas de justificarlo. Por eso la ética es tan importante, por eso es necesario que haya filtros y garantías en todo lo que hacemos.

-El servicio para el que trabaja en Cabueñes, Cirugía Vascular, tuvo que reorganizarse hace ahora dos años. ¿Cómo diría que impactó la pandemia?

-Impactó muchísimo. Se tuvieron que suspender las cirugías programadas, solo se atendían las operaciones de urgencia, y también hubo que aplazar las consultas no esenciales, y eso lógicamente disminuyó mucho la actividad del hospital. Empleamos recursos alternativos, como la consulta telefónica y, bueno, todo esto supuso un cambio radical en el paradigma de lo que es la atención sanitaria. Para mí fueron momentos de incredulidad y de sorpresa.

-Esas consultas telefónicas en un servicio como el de Vascular, con muchos pacientes de edad avanzada, sería complejo.

-No siempre es posible emplearlas, efectivamente. Tenemos a mucha gente de edad avanzada y con limitaciones funcionales que van en silla de ruedas, o sensitivas, porque oyen mal, y en general tienen más problemas para acceder y manejar las nuevas tecnologías. Eso nos limita también, por ejemplo, a la hora de utilizar aplicaciones online para seguir y monitorizar a pacientes, que es algo que sí se hace más en otros servicios con un perfil de pacientes más jóvenes.

-¿Cirugía Vascular mantendrá parte de su atención telemática?

-Sí, porque no es un mal recurso, pero siempre debe dejarse abierta la posibilidad de la atención presencial. Lo telemático debe dirigirse a pacientes a los que esto les interese porque les resulte más cómodo. Sí creo que será un método que, en general, ayudará a organizar mejor la asistencia sanitaria.

-Cabueñes ha diseñado un plan de choque quirúrgico para frenar las listas de espera que trajo la pandemia. ¿Ya se ha recuperado el ritmo habitual en quirófano?

-Sí. Estamos, si no en la normalidad prepandemia, rozando ese nivel, al menos en cuanto a volumen de actividad.

-¿Ya se han citado a pacientes que se quedaron a la cola a raíz de las restricciones?

-Sí, desde hace un tiempo ya estamos haciendo esfuerzos para ampliar en parte la actividad. También es verdad que en nuestro servicio partíamos de una buena situación previa a la pandemia, así que el impacto en el volumen de pacientes es algo más manejable para nosotros que en otro servicios.

-¿Vascular tiene poca lista de espera?

-Sí, en general sí.

-¿Hay pocas cirugías en lo vascular que puedan considerarse como demorables?

-Muy pocas, por eso no notamos tanto el parón. Estoy excluyendo de esto las patologías venosas, porque esas no se tratan en Cabueñes. De las que hacemos en el hospital, la mayoría son urgentes o, como mínimo, preferentes, que son las que se pueden aplazar pero por poco tiempo. Urgente es una isquemia aguda, por ejemplo. Y un aneurisma de aorta se puede aplazar, pero como mucho unos meses. O las estenosis carotídeas, que es cuando a un paciente le da un ictus por una vena estrecha. Esas tienen que intervenirse en los primeros diez días. Y así. De las que sí se pueden demorar un poco más pues estaría la embolización de venas gonadales por insuficiencia venosa pélvica. Esto es cuando las mujeres notan un dolor tremendo en la pelvis, sobre todo cuando tienen el periodo. Esas pueden esperar, pero claro, tampoco mucho. En general en nuestro ámbito de actuación conviene no retrasarse demasiado en nada, así que vamos bastante bien en listas de espera.

-En estos dos años ha visto algo menos los quirófanos. Estuvo tanto apoyando a Interna en Cabueñes como en el hospital de campaña del recinto ferial.

-Sí, en los equipos multidisciplinares que se crearon en el hospital, la verdad, estuve poco tiempo, pero en el hospital de la Feria estuve desde que se montó y hasta que se cerró. Ese recurso arrancó con dos médicos, Íñigo Marañón y yo. Al primer paciente que entró le recibí y a la última que se fue la despedí.

-¿Qué tal fue eso?

-Uf, para mí fue una experiencia estupenda, estupenda profesionalmente. A ver, no quiero engañar, aquello obviamente no era sencillo de vivir, era algo muy duro, pero me ayudó a revitalizar mi vocación para la medicina. El problema de la superespecialización, como es mi caso, es que ponemos el foco en unas patologías muy concretas y eso nos hace perder un poco de vista lo que es el concepto global de la enfermedad y del enfermo. Y trabajar en el recinto ferial me ayudó a recuperar eso y a poner en valor temas que creo que tenemos que abordar de inmediato, como la humanización y los cuidados. Si puedes curar, cura, y si no puedes curar, cuida. O al menos, escucha, atiende. Eso es importante y lo vi en ese tiempo. Además, el ambiente de trabajo era muy bueno, los compañeros eran todos gente con muchísimo nivel humano y profesional.

-También es docente en la Facultad de Enfermería de Gijón.

-Desde hace siete u ocho años, creo. Y debo decir que seguramente es la faceta que más me satisface. Cada uno tiene lo suyo, ¿no? Sus fortalezas y sus debilidades. Y a mí lo que me encanta es dar clase, me parece muy gratificante ver a gente joven tan ilusionada por su trabajo, tan interesada en formarse bien. Ves eso y te rejuveneces; a mí me dan fuerzas para hacer mi trabajo con más ímpetu.

-La categoría de enfermería ocupó un papel central estos dos años.

-Sí, y además es que el alumnado tiene un nivel tremendo. ¿Sabes qué satisfacción da estar en quirófano y que te instrumente alguien a quien tuviste en clase hace unos años? Ese orgullo que te da es distinto a todo, muy difícil de explicar.

-¿Cómo ve el futuro de la enfermería?

-Espléndido. Hacen falta muchas más enfermeras, pero ya las iremos formando. El nivel de formación de los estudiantes ahora es altísimo, y el de la Facultad de Enfermería de Gijón, también. Con el nuevo hospital, en el que se va a construir un área de docencia, mejorarán por fin las instalaciones, que quizás es nuestro mayor hándicap ahora mismo.

-¿Hacen falta más plazas formativas o si se fideliza a las promociones actuales será suficiente?

-No lo sé, la verdad. Se vienen unos años duros y dependerá del volumen de jubilaciones y de la necesidad de personal que haya, pero la calidad profesional de las enfermeras en formación en Asturias es inmensa.