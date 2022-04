“Si se emplean bien, los probióticos son terapéuticos en muchos casos”

Olalla Otero, doctora en Biología por la Universidad de Vigo, publica el libro “El revolucionario mundo de los probióticos” (Alienta editorial). Empecemos.

-¿Qué son los probióticos?

-Son microorganismos vivos que en las cantidades adecuadas confieren un beneficio para quien los consume. Si somos estrictos no podemos referirnos al yogur, kéfir, kombucha... como probióticos. Pues estos alimentos fermentados incluyen, en el mejor de los casos, una mezcla heterogénea de microorganismos (no identificados) para los cuales no se dispone de estudios sobre su efecto concreto. Pero esto no significa que dentro de una dieta equilibrada no sea interesante incluirlos.

-¿Como funcionan?

-Depende de la especie y la cepa, cada una tiene sus características concretas. Unos microorganismos probióticos serán interesantes por su capacidad de contrarrestar patógenos, otros porque producen vitaminas, neurotransmisores y otras moléculas bioactivas, son importantes también para ayudarnos en la digestión de la fibra, por su efecto positivo sobre la función de barrera del intestino o su capacidad de modulación de la respuesta inmunitaria.

-¿Para qué sirven?

-Para multitud de utilidades, desde contrarrestar una diarrea de origen vírico o bacteriano, en el tratamiento de infecciones genitourinarias, trastornos de piel, incluso en trastornos metabólicos o para mejorar la comunicación que existe entre el intestino y el cerebro. Por poner solo algunos ejemplos.

-¿Es tan bueno como lo pintan?

-Si se emplean bien y se elige la cepa probiótica adecuada son realmente terapéuticos, en muchos casos. De hecho, cuando se afirma que los probióticos no sirven para un trastorno, quizá habría que matizar que ese microorganismo concreto no es de utilidad. Porque cada microorganismo realiza acciones muy concretas que no son extrapolables a los demás probióticos.

-¿Por qué importa tanto la microbiota equilibrada?

-Nuestra salud depende de ello. Se estima que más del 90 por ciento de las patologías se asocian con una alteración de la composición de la microbiota, lo que se conoce como disbiosis. Esto no significa que ese desequilibrio de la microbiota sea la causa del trastorno, pero en muchos casos el curso o el tratamiento de ciertas enfermedades mejoran enormemente si se trata esa disbiosis.

-¿De qué enfermedades nos puede prevenir?

-Como la microbiota es importante para el “entrenamiento” del sistema inmunitario, sabemos que una mala configuración de la misma está detrás de patología inmunomediadas. Es decir, alergias, trastornos cutáneos o incluso la susceptibilidad a una infección puede ser modulada por probióticos.

-Esto solo es un ejemplo, la salud oral, intestinal o urogenital también puede mejorar mucho si se tienen una microbiota equilibrada y aquí juegan un papel muy importante los probióticos.

-¿Inquieta un poco depender de tantos millones de microorganismos?

-Tenemos que ser conscientes de que no solo somos células humanas, para que nuestro cuerpo funcione de forma adecuada necesitamos la parte microbiana. De hecho, somos más microbio que humano. Por cada una de las células humanas de nuestro -cuerpo tenemos algo más de una célula microbiana.

-Ser conscientes de debemos cuidar también de nuestros microbios nos ayudará a tener una mejor salud.

-¿Y los prebióticos son primos hermanos?

-Los prebióticos se podrían definir como “el alimento de nuestra microbiota”. Son compuestos de los alimentos que nuestros microbios emplean para su crecimiento y, gracias a ellos, producen sustancias que son beneficiosas para nuestra salud. Son prebióticos, por ejemplo, la fibra fermentable, el omega-3 o los compuestos fenólicos.

-¿Qué cepas deberían ser prioritarias?

-Esto dependerá de cada caso. Por eso me gusta hablar de microbioterapia de precisión. Cada persona y trastorno tiene un tipo de desequilibrio de la microbiota detrás, conociendo esto podemos elegir la cepa o cepas adecuadas para su caso.

-¿Cómo se lleva el intestino con el cerebro?

-Están conectados de un modo bidireccional. El estrés o las emociones influyen sobre la composición de nuestra microbiota y la fisiología intestinal. Y del mismo modo, una disbiosis intestinal puede tener consecuencias en nuestra salud cerebral.

-¿El intestino piensa?

-No piensa, pero lo cierto es que tenemos millones de neuronas en nuestro intestino que controlan funciones muy importantes. La contractibilidad del intestino o la secreción de enzimas digestivas son algunas de ellas. Además, la microbiota intestinal produce o modula la producción de neurotransmisores. De ahí que muchas veces nos refiramos al intestino como el segundo cerebro.

-¿Los probióticos son aliados contra la artritis?

-Los probióticos pueden ser una parte fundamental dentro de un abordaje a 360º de la artritis. Algunos probióticos, gracias a su acción inmunomoduladora y antiinflamatoria, pueden ser empleados en artritis, así como en otras enfermedades autoinmunes o inflamatorias.

-¿El cambio climático influye en nuestro ecosistema interior?

-Pues sí. Esto enlaza con el enfoque de “One Health”, donde se plantea que la salud humana, animal y ambiental están interconectadas. Por ello, el equilibrio de nuestra microbiota no será posible en un planeta enfermo.

-¿Todos llevamos una “selva amazónica” dentro?

Así debería de ser, pero desafortunadamente no todos tenemos una microbiota diversa. Del mismo modo que los bosques y selvas están siendo destrozados, la microbiota en países industrializados está sufriendo una pérdida de diversidad muy importante. El uso masivo de antibióticos y otros fármacos, la alimentación a base de ultraprocesados o la contaminación tienen un impacto negativo en nuestros microscópicos habitantes.

-¿Qué son los fagos?

-Los fagos o bacteriófagos son virus que infectan de forma específica a bacterias. Se han empleado, aunque no de forma generalizada, para combatir ciertas infecciones bacterianas. Quizá en un futuro, junto a los probióticos, los fagos puedan ser una alternativa a los antibióticos en infecciones resistentes. Aunque parezca mentira, los virus también pueden ser nuestros aliados.

-¿Trasplante de microbiota fecal? Explíqueme.

-El trasplante de microbiota fecal consiste en transferir la microbiota fecal de un donante sano a un paciente. Pero no está exento de riesgos pues hay una gran parte de microorganismos o virus que forman parte de nuestra microbiota pero no están identificados y desconocemos su función. Es una técnica que se emplea, en casos muy concretos, donde no hay otra opción terapéutica.

-¿Ir a un súper y leer los etiquetados es una experiencia traumática?

En muchos casos sí puede llegar a ser un trauma leer las etiquetas de los productos, que no alimentos, que se venden en el súper. El consumo de ultraprocesados no solo es perjudicial para nosotros, también para nuestros microbios. Mi consejo es más mercado y menos supermercado. Si proporcionamos a nuestra microbiota una alimentación prebiótica y antiinflamatoria nuestra salud lo agradecerá.