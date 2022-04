Virus del papiloma, salud y relaciones de pareja: ante todo, información veraz

El virus del papiloma humano (VPH) es extremadamente frecuente, aunque generalmente la infección la resuelve nuestro sistema inmune sin consecuencias. Pero también conocemos que la infección por VPH es la causa de un 5 por ciento de todos los tumores en humanos, tanto mujeres como hombres. A partir de 2006 se autorizan en el mundo las primeras vacunas preventivas. En 2007, en España se incluye la vacunación sistemática de las niñas adolescentes. En 2009, la OMS recomendó la vacunación sistemática frente al VPH. En 2013, se inician los programas de vacunación en países en vías de desarrollo gracias a la colaboración de la Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) y la United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Debido a las nuevas técnicas de diagnóstico viral (PCR), conocidas por todos debido a la pandemia Covid, se está produciendo una explosión de diagnósticos de infección por VPH, lo cual ha hecho que muchas mujeres afectadas acudan a los profesionales sanitarios buscando respuestas a diferentes dudas sobre la infección, la enfermedad y las relaciones de pareja. Por ello, la Asociación de Ginecología del Principado de Asturias ha decidido responder a aquellas preguntas frecuentes sobre VPH tanto para pacientes como para otros profesionales sanitarios.

¿Qué es el virus del papiloma humano (VPH) y cómo se transmite?

El VPH es un pequeño virus que pertenece a la familia “Papillovaviridae”, del que se han identificado más de 200 tipos, y algunos de ellos se caracterizan por infectar las zonas ano-genitales y oro-faríngeas durante las relaciones sexuales. Se trasmite por contacto directo durante las relaciones sexuales con una persona contagiada. La infección es tan común que el 80 por ciento de las mujeres y hombres que han tenido relaciones sexuales tendrán contacto con el VPH a lo largo de su vida.

¿Cuáles son las consecuencias de la infección?

La infección puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Algunos tipos de virus del papiloma humano (VPH) son la causa de las verrugas, y otros subtipos son responsables del desarrollo de diferentes tumores en la esfera ano-genital (cuello uterino, vulva, vagina, pene y ano) o en la oro-faríngea. Estos últimos son los llamados VPH de alto riesgo oncogénico (VPH-AR).

¿Todas las personas infectadas por VPH desarrollarán algún tipo de enfermedad?

No. En nueve de cada diez personas se resolverá la infección espontáneamente en el plazo de dos años, al tratarse de infecciones transitorias sin ningún impacto clínico. Son las infecciones por determinados tipos de VPH de alto riesgo oncogénico, no resueltas por nuestro sistema inmune y que persisten en el tiempo, las que pueden originar lesiones precancerosas y cáncer ano-genital con el paso de los años (incluso décadas) sin haber causado ningún síntoma previo. La identificación de estas infecciones, mediante intervenciones sanitarias incluidas en programas de cribado, permite prevenir su desarrollo.

¿Cómo se diagnóstica la infección por VPH?

Podemos saber si una mujer tiene el VPH recogiendo una muestra del flujo de la vagina o del cuello uterino y enviándolo a un laboratorio que disponga de la técnica adecuada para demostrar la presencia del virus. En Asturias, actualmente, el cribado para el diagnóstico precoz se realiza mediante citología del cuello cada tres años, bien en el centro de salud o en la consulta de ginecología. La recomendación, tanto del Ministerio de Sanidad como de las asociaciones científicas, es instaurar un cribado a todas las mujeres a partir de los 25-30 años, incorporando la detección del VPH, tanto para el diagnóstico inicial como para el seguimiento de las lesiones premalignas, independientemente del estado vacunal de la mujer y con periodicidad hasta los 65-70 años.

Si el cribado es positivo...

Si el cribado se realiza exclusivamente con citología, ante una prueba alterada debe remitirse a la mujer a la consulta de ginecología para su evaluación. En dicha consulta, se valorará la necesidad de realizar un estudio exhaustivo del cuello, que nos sirva de diagnóstico definitivo y, en ocasiones, de tratamiento a la vez. La citología se encuentra alterada en cuatro de cada cien casos, pero la gran mayoría de estas alteraciones desaparecerán espontáneamente sin secuelas. Conviene enfatizar que una citología anormal no significada tener cáncer. Si el cribado se realiza con prueba de VPH, las mujeres positivas necesitarán un estudio complementario con citología y genotipado viral (alto o bajo riesgo oncogénico). Según estos resultados complementarios, hay mujeres positivas que se enviarán a las consultas de ginecología, para colposcopia y/o biopsia del cuello, y en cambio otras solo necesitarán seguimiento.

¿Puede tratarse la infección del VPH?

No, la infección no tiene tratamiento. Sin embargo, existe una vacuna para prevenir la infección de ciertos tipos de VPH y algunos cánceres asociados a ellos. La vacuna es segura, eficaz y duradera.

¿Quién debe vacunarse contra el VPH?

El principal objetivo son los preadolescentes entre 9 y 14 años, mujeres y hombres. Pero dado que los individuos están en riesgo de adquirir nuevas infecciones a lo largo de toda su vida, esto justificaría la vacunación de mujeres y hombres de más edad. También deben vacunarse personas inmunocomprometidas, infectadas por VIH, con enfermedad inflamatoria intestinal, lesiones premalignas del cuello uterino previas que han precisado extirpación (conización), hombres que mantienen sexo con hombres y en contexto de prostitución.

Dudas sobre la vacuna

A) ¿Quién no debería vacunarse frente al VPH? Personas con enfermedad sistémica grave, alergia grave a levadura, alergia a cualquier ingrediente de la vacuna y cualquier persona con reacción alérgica grave a una dosis previa.

B) ¿Si he tenido VPH puedo vacunarme? Sí. La vacuna puede prevenir otros tipos de VPH.

C) Si ya me han realizado una conización, ¿por qué tengo que vacunarme? Las tasas de recidiva de la enfermedad se han demostrado significativamente más bajas en mujeres vacunadas. La conización es una pequeña cirugía realizada de forma ambulatoria bajo anestesia local, mediante la que se extirpa una parte del cuello uterino a aquellas mujeres que tienen enfermedad local no resuelta.

Si el cribado es positivo, ¿necesito cambiar algo en las relaciones de pareja?

Si no tiene pareja estable, siempre es aconsejable usar un método de barrera, como el preservativo, para disminuir el riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual. La infección simultánea por otros patógenos de transmisión sexual favorece la persistencia de la infección por el VPH. No podemos saber en qué momento se ha producido el contagio por VPH, pero sí que en la mayoría de los casos este virus desaparece en los dos años posteriores al diagnóstico. Por lo tanto, si no precisa un método contraceptivo y tiene pareja estable, puede valorar no hacer ningún cambio en este sentido.

¿Cómo debe informar un profesional de la salud sobre la infección por VPH?

Al ser el VPH la infección de transmisión sexual más frecuente y la causa de diferentes tumores, la información que transmite el profesional debe ser lo más veraz y tranquilizadora posible. Para ello, conocer la historia natural de la infección, así como los pasos a seguir ante un cribado positivo, tanto de VPH como de alteración en la citología cervical, son fundamentales para no estigmatizar ni provocar ansiedad innecesaria en estas mujeres.