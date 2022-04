El preocupante auge de las conductas autolesivas entre los adolescentes

Los adultos estamos alarmados (es innegable) por el aumento exponencial durante la pandemia de las conductas autolesivas, intentos de suicidio y suicidios consumados en adolescentes. Una muestra de dicha preocupación es que, casi al mismo ritmo que este tipo de conductas crecen, se multiplican los planes para "combatirlas".

Aprovechando el tiempo que estar confinada me confiere y la pausa en mi consulta de psiquiatría infanto-juvenil, me he puesto a escribir al respecto. Y me pregunto: ¿Vamos a seguir repitiendo la misma historia, dando vueltas en la rueda como si fuéramos ratoncillos encerrados en una jaula? Hemos oído muchas veces, "si algo no funciona, prueba a hacer otra cosa distinta".

Vivimos atravesados por una suerte de trauma social

Creo que es hora de salirse del marco para poder buscar la solución en un nivel de análisis y de intervención distinto a aquel en el que el problema se generó.

Es evidente que estamos aún bajo los efectos de un tsunami que ha dejado nuestra identidad en una especie de paréntesis. Todavía no hemos podido pelar demasiadas capas de la cebolla para mirar hondo en nuestro análisis. Aún estamos siendo zarandeados por dicho tsunami y quien más quien menos está bajo las consecuencias de su impacto. No tenemos perspectiva ni claridad suficiente.

Pero si hacemos un ejercicio de honestidad y autocrítica, deberíamos reconocer que a nivel social ya se dejaban sentir algunas señales del colapso que se nos echaba encima. Aunque venimos de transiciones históricas continuas, las relaciones mayoritarias han sido de dominación y abuso y han dado lugar a complejos procesos de sometimiento individual y colectivo. Si ponemos la oreja en la cortina del tiempo unos años atrás, no nos será ajeno probablemente el grito agudo y doloroso de fondo cuyo volumen iba en aumento. El clamor agonizante de nuestra especie. Una especie que minuciosamente ha fabricado los barrotes de su propia cárcel, a base de desconexión y olvido. Entre barrotes hemos perdido el norte. La brújula con las coordenadas básicas que guían y posibilitan un desarrollo vital verdaderamente humano ha quedado oculta. Como consecuencia, nuestras necesidades más básicas han sido desatendidas demasiado tiempo a unos niveles muy profundos.

No parece haber referencias claras en relación a nada

Esta desatención de lo que nos es más propio e inherente, como era de esperar, ha resultado ser un campo fértil para que la violencia haya acampado a sus anchas. Una violencia legitimada y acostumbrada. Sostenidos por patrones de relación abusivos y violentos, los modelos de organización y convivencia predominantes hoy en día se autoperpetúan casi a espaldas nuestra. Estas violencias se manifiestan en múltiples vectores y niveles, abarcando desde los ámbitos más intrapersonales y relacionales íntimos hasta lo más estructural. ¿Lo vemos? Nos estamos muriendo en el intento.

Podríamos por tanto decir que sin lugar a dudas vivimos atravesados, en diferentes grados, por una suerte de trauma social. Si a este trauma social se le añade un tsunami llamado covid-19 y si a este segundo se le suma la inestabilidad propia y necesaria que tienen que vivir los adolescentes para transitar los procesos que han de completar... ¿qué ocurre? Que el desastre está servido a no ser que nos pongamos las pilas los adultos y podamos plantearnos hacer los cambios que son imprescindibles para poder acompañar a los adolescentes como necesitan y merecen.

Me ha dado por hacer una lista mental de los factores que juegan en contra de los adolescentes hoy en día y así de una atacada ya me vienen un montón... La imagen despectiva que tenemos los adultos en torno a la adolescencia. La demonización de los adolescentes que se ha difundido en los grandes medios de comunicación poniéndoles como los culpables casi únicos de conductas irresponsables en esta pandemia. ¿Tendrá algo que ver este desprecio con la envidia inconsciente que la adolescencia provoca en un mundo de adultos que se resiste a envejecer y a perder los privilegios que supone el estatus de poder conferido por el sistema dominante?

Un sistema educativo obsoleto en su metodología de enseñanza y en sus formas de convivencia que la práctica totalidad de los adolescentes sufren con resignación y una enorme desmotivación así como con elevadísimos niveles de estrés. Un sistema sanitario desajustado totalmente a las necesidades de los adolescentes que no propicia la accesibilidad, que desatiende la promoción y prevención de la salud, que no contempla la especificidad del período adolescente y que no permite la participación activa en la elaboración de la cartera de servicios de los propios adolescentes. Relaciones sociales mayoritariamente virtuales, con un desconocimiento casi absoluto por parte de los adolescentes de los recursos culturales y de ocio que existen en sus barrios así cómo también de las prestaciones para recibir en un momento dado apoyo psicológico de urgencia o mantenido en el tiempo. Por otro lado, una incertidumbre enorme con respecto al futuro, no parece haber referencias mínimamente claras en relación a nada. ¿Alguna certeza imaginada para poder sentir al menos temporalmente un poco de seguridad? Y por si fuera poco, adultos la mayor parte de las veces poco disponibles emocionalmente.

Me parece que la célebre frase de que lo personal es política cobra en estos tiempos enorme actualidad. En un momento en que mirar lo macro nos deja sin aliento y casi sin esperanza, quizás merezca la pena, continuando con el esfuerzo de construcción y reconstrucción continua identitaria (individual y colectiva), poner el acento en el pequeño territorio en el que se desarrolla nuestro día a día y que al fin y al cabo es nuestro campo de experimentación más directo y real. El que nos ofrece la oportunidad de un pequeño pero auténtico diálogo radical. Radical en el sentido de cambio drástico con respecto a lo que venimos llamando diálogo. Aprender a hacer una escucha en el que demos por hecho que no lo sabemos todo del otro y por tanto que es imprescindible dejar por un tiempo suspendidos nuestros juicios para abrirnos a lo desconocido de la persona que se sienta a nuestro lado y así construirnos juntos.

Y esta escucha será la base de ese diálogo que a su vez puede constituir la materia prima para ir visionando y aterrizando nuevos modelos de organización y convivencia en cada uno de los contextos de la vida cotidiana. Contextos en los que la violencia comience a ser cada vez mejor identificada y pueda ir siendo sustituida por una práctica diaria amorosa, solidaria, cuidadosa y respetuosa con la naturaleza que nos es propia.

Recapitulando... ¿Seremos capaces de traducir las autolesiones y los suicidios de los adolescentes actualmente en clave de necesidades no satisfechas? ¿Podremos comenzar a entrever estas conductas como señales de alarma que nos hablan de una falta de espacios compartidos en los que la presencia de otros significativos y de lenguaje que aporte sentido puedan ir tejiendo una manta que calme y sostenga?