Roberto Monte, el gijonés que pasea por las montañas su nuevo corazón

Al gijonés Roberto Monte le falló el corazón en el entorno de la canal de Amuesa hace ahora algo más de 16 años. Él tenía por entonces 54, llevaba toda la vida escalando montañas, en casa no guardaba ni una caja de aspirinas. Pero aquel fallo que él creía que no le iba a costar ni una baja laboral fue el primer aviso de un corazón que dejaría de funcionar irremediablemente pocas semanas después. Un trasplante le salvó la vida y Monte, que a sus 70 años tiene ahora la cadera un poco tocada pero el corazón “como un reloj”, ha sabido aprovechar el tiempo y disfruta de su tiempo de jubilado tras décadas en el servicio de recaudación del Ayuntamiento de Gijón escalando todas las montañas que se le ponen por delante.

Ahora está con la Transcantábrica y preparando rutas nuevas por los Alpes y los Dolomitas. “Siempre estuve a favor de donar órganos, me parecía una cosa lógica, pero ahora entiendo que es el acto más humanitario posible. Mi vida es mejor que antes, pero yo también soy mejor persona”, asegura.

Monte fue siempre muy deportista. De niño, cuando aún era un joven estudiante del Corazón de María de Gijón, se escapaba a pasear al aire libre al mínimo despiste de su familia cuando se iba los fines de semana a Bonielles, la aldea de sus abuelos. Sus primeras “broncas” infantiles fueron por esta esencia senderista. Más tarde se fue a la universidad para estudiar filología románica –sigue siendo un fanático de la etimología–, y en aquellos años de facultad le pilló el gusto más en serio a la naturaleza. Primero, a la espeleología, con varias experiencias de supervivencia en cuevas, que le fascinaron.

En 1973 él y varios amigos batieron el récord de permanencia en cuevas de la zona noroeste. En el mundo de los picos se adentró, calcula, con 19 o 20 años. Y hasta hoy.

El primer susto llegó el 11 de diciembre de 2005, que apuntaba con ser un día más bien normal, un poco aburrido. Todos los amigos de Monte ya habían hecho planes y él había remoloneado un poco la mañana. “Cuando levanté la persiana y vi el sol que hacía me parecía terrible quedarme en casa y pensé: pues me voy por Amuesa a ver los Cuetos del Trave, que son unos picos muy bonitos, y preparo una excursión para más adelante. Iba a ser un paseo tranquilo”, recuerda.

Y en plena ruta, en un día soleado pero con nieve amontonada de días previos y por debajo de los cero grados, a Monte le entró una angustia extraña en el pecho: “Luego lo pensé y me di cuenta de que esa sensación ya la había tenido antes, pero siempre desaparecía al rato. Pero aquel día no, aquel día duraba, justo cuando yo no tenía a nadie conmigo”.

Paró a comer en medio de la nada, se ocultó el sol y sintió que le entraba en el cuerpo todo el frío del mundo. No podía pedir ayuda a nadie, así que bajó como pudo hasta Bulnes. “Vi una casa, llamé y una mujer me dejó pasar. Me dio, no sé, como seis o siete manzanillas seguidas. Y le echó unas gotas de ginebra”, rememora. Ese aliño extra, le explicaron después los médicos, puede que ayudase a salvarle la vida, porque el trombo pudo haberse aliviado tras dilatarse la arteria con el alcohol.

La mujer le hizo un último favor: darle un billete para bajar el funicular de Bulnes a Poncebos. A los vecinos de la localidad se lo dan gratis en el Ayuntamiento. Así Monte llegó antes a su ansiado coche y se fue –y esto reconoce que fue bastante temerario– conduciendo hasta Gijón. En Cabueñes vieron el infarto al segundo, pero aún entonces el gijonés se veía trabajando al día siguiente en el Ayuntamiento. Hasta que no vio llegar a su hija pequeña llorando no se dio cuenta de que la cosa iba en serio.

Tras varios días en la UCI y varias altas e ingresos en una convalecencia que no acababa de terminar, el 2 de enero de 2006 regresó a Urgencias peor que nunca. Se le paró el corazón en el asiento copiloto del coche que conducía su hija. Para regresarle a la vida los sanitarios le cortaron un jersey que le había regalado ella. Se recuperó, pero su corazón ya estaba cayendo en picado: “Cuando me comentaron lo del trasplante, me di por muerto.

A mí me había fascinado la historia del doctor Barnard y el primer trasplante de corazón, y sabía que aquel primer señor había durado vivo muy pocos días. Firmé lo que había que firmar por mi familia, pero yo pensaba que todo se había acabado”. Enchufado a un balón de contrapulsaciones, aguantó casi un mes, “por los pelos”. Y el 29 de febrero de 2006, Monte vio por la ventana del hospital un helicóptero. Llegaba su nuevo corazón.

La recuperación fue casi de película. A los trece días se fue para casa, a los 25 dio su primer paseo en bici por la senda de La Camocha. También por Peñafrancia, por el Cervigón, por el Piles. El primer pico con su nuevo corazón lo coronó en abril, el Pienzu, en la sierra del Sueve. 1.160 metros de altura. A la cima del Tubqal, de 4.167 metros, llegó en 2012.

Al año siguiente coronó el Pumarinri, de 5.475 metros. En aquellas fechas ya había superado todos los “cuatromiles” que se le habían ocurrido. El año pasado terminó de escalar los techos de España, el pico más alto de cada provincia española, que rondan el medio centenar. También ha hecho ya la ruta de “Las 100 montañas más guapas de Asturias” y al nuevo corazón no le debe de quedar ya ningún rincón de los Picos de Europa por conocer. Le suelen acompañar su pareja, María José de la Cruz, su amigo José Ortiz o su hija menor, Ana Monte. Nunca más solo.