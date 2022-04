Adrenalina y trabajo en equipo: la atracción irresistible de la medicina de emergencias

“Lo que engancha a muchos es la adrenalina y el trabajo en equipo”. Así resume su experiencia profesional Rubén González González, uno de los técnicos de la UVI móvil que tiene su base en Oviedo, en las instalaciones del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), y que presta servicio a toda el área sanitaria IV, que comprende 23 concejos del centro de la región.

Son unos 200 los profesionales de diversas categorías que atienden las emergencias a bordo de las UVI móviles desplegadas por todo el territorio asturiano. “Nuestra red de unidades asistenciales es el eje del sistema de emergencias. Casi el 70 por ciento de las llamadas que recibe el 112 precisan alguna intervención de carácter sanitario”, destaca Raquel Rodríguez Merlo, jefa del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) de Asturias, dependiente del Servicio de Salud del Principado (Sespa).

Nacida en Madrid (1973), la doctora Merlo atesora más de veinte años en los servicios de emergencias. Hasta el año pasado, ejercía como médica en la Comunidad de Madrid (SUMMA 112), y el pasado mes de septiembre se trasladó a Asturias tras obtener la plaza de jefa de servicio del SAMU.

“Viví los atentados del 11-M en Madrid y eso marcó un punto de inflexión en mi trayectoria” Raquel Rodríguez Merlo - Jefa del SAMU-Asturias

Confiesa que ya era una enamorada de Asturias: “Venía una o dos veces al año”. Y una enamorada también de su trabajo. “Empecé otra especialidad que también me gustaba. Pero me el picó gusanillo de la emergencia, y una vez que pica ya no puedes quitártelo de encima, es irreversible. La emergencia te elige a ti”. En su trayectoria personal, los atentados del 11-M “marcaron un antes y un después”. Y agrega: “En aquel momento, estaba formándome. Aparte del desgarro que suponen unos hechos así, es como si descubrieras algo para lo que estás predestinado. Fue un punto de inflexión. Desde entonces. me he dedicado en cuerpo y alma a la emergencia, tanto a formación como a proyección profesional”.

Eugenio Martínez González es uno de los médicos de la UVI móvil del área sanitaria IV: “Es un trabajo totalmente vocacional”, indica. Y añade: “Estás bastante solo, entre comillas, y tienes que enfrentarte a situaciones complicadas y graves, y esto puede echar para atrás a algunos médicos, sobre todo a quienes son jóvenes y tienen menos experiencia. Esto tiene que gustarte. Pero, si te gusta, es el mejor trabajo del mundo”. El doctor Martínez hablaba de soledad, en el sentido de que no trabaja codo con codo con otros médicos, pero matiza: “Al mismo tiempo, es fundamental el trabajo en equipo y estar muy coordinados. También te engancha mucho el agradecimiento de la gente”.

María José Fernández López llevaba quince años trabajando en un servicio de urgencias hospitalarias y hace unos meses se pasó al SAMU: “Este trabajo me gusta más. Me satisface mucho poder ayudar a la gente en el minuto uno. Te sientes bien cuando acaba el día”. Esta profesional relata una de sus primeras experiencias en el SAMU, que le ha dejado una huella profunda: “Un chico se desplomó en un campo de fútbol tras recibir un balonazo en la cabeza. Cuando llegamos, estaba en parada. Le desfibrilamos, salió adelante y ahora está perfectamente recuperado. Todo el mundo actuó muy bien. Si llega a pasarle en su casa, a lo mejor le hubiera ido peor. Nuestro trabajo es precioso, aunque también es verdad que estás un poco solo, nada que ver con la situación en un servicio de urgencias”.

Enrique Castro Ponce, ecuatoriano, está realizando las prácticas del Máster Universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos de la Universidad de Oviedo. En su país había ejercido tres años como enfermero. Lo que está viviendo en el SAMU “es una experiencia muy satisfactoria en la que compruebas que un factor clave es el trabajo en equipo”.

Desde su vivencia como técnico de ambulancia, Óscar Pandavenes González sostiene que el trabajo en las emergencias sanitarias “es duro e implica ver cosas que a nadie gustan”. Y reflexiona: “Tiene que gustarte. Salvar una vida es muy satisfactorio. La época de la pandemia fue dura, pero los aplausos de la gente te daban hasta ganas de llorar”.

Rubén González González, ya citado al inicio de este reportaje, también ejerce como técnico: “Este trabajo te satisface mucho y te enseña mucho. Un factor esencial es el trabajo en equipo, saber integrarte, formar parte de una cadena para ayudar a la gente que lo necesite”.

Mientras el equipo del SAMU con base en Oviedo atiende a LA NUEVA ESPAÑA, llega al HUCA la UVI móvil del área sanitaria de Arriondas con un paciente que ha sufrido un ictus al despertarse. El médico es César González Peláez: “Tienes que tener una mentalidad muy clara de servicio público y mucha empatía. En las patologías más graves hay una mayor protocolización, unas indicaciones más claras, y eso permite que las pautas de nuestro trabajo estén más claras”, enfatiza.