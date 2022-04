La imborrable huella de la doctora Nines Doval Liz, que falleció a los 25 años en un accidente en el Hospital General de Asturias

María de los Ángeles Doval Liz (1946-1971) era una joven residente de Medicina Interna de primer año (R1) que sufrió un accidente mortal el 28 de febrero de 1971, en el Hospital General de Asturias (HGA), durante la visita médica a los pacientes ingresados de su servicio.

Era domingo y estaba de guardia. Las guardias de festivo estaban programadas para atender Urgencias, consultas urgentes y avisos de Enfermería, pero se completaban con una ronda por los enfermos hospitalizados que estaban bajo observación, aunque no estuvieran graves. Compartía la guardia con el interno rotatorio Miguel Ángel Marco Luque (después cirujano vascular). Habían finalizado la visita en la planta quinta del edificio A. Ella caminaba más despacio, con una escayola en la pierna, por una reciente fractura de peroné. Se gastaron una broma y ella le dirigió una sonrisa como asintiendo: “Todo está en orden”. Se dijeron “hasta luego” y salieron por líneas diferentes. Ella tuvo la mala suerte de abrir la puerta de un ascensor cuya cabina no estaba en el piso. No pudo reaccionar a tiempo y se precipitó por el oscuro hueco del ascensor. La caída se siguió de un fortísimo golpe, o quizá dos. Su compañero se volvió a ver lo sucedido y él mismo, desencajado, fue quien dio la voz de alarma. Allí terminó el sueño de una médica vocacional, que quería ser competente para ayudar a los demás.

El presidente de la Diputación de Asturias, José López Muñiz, abogado del estado y político de talante reformador, que se distinguió por dotar al Principado de estratégicas obras públicas, tuvo la idea de hacer un nuevo hospital provincial, distinto al que previamente atendía a pacientes benéficos. Un hospital abierto a toda la comunidad y a todas las patologías, con una plantilla médica de primera fila, para dar el mejor servicio posible a todos los enfermos. Dos médicos que se habían especializado en Estados Unidos, los doctores Carlos Soler Durall, en gestión hospitalaria, y Fernando Alonso Lej, en cirugía cardio-torácica, dieron soporte técnico al proyecto e incorporaron su experiencia americana a los dos ejes cardinales del nuevo hospital: una organización moderna de la medicina hospitalaria y un nuevo estilo de formación de médicos especialistas.

El HGA fue pionero en España en el desarrollo de estos cambios, pero el programa MIR, implantado en 1963 para la formación de médicos internos y residentes, fue el aporte que dejó más huella histórica.

Los puntos esenciales del sistema de formación consistían en: (1) Aprender trabajando y enseñar lo que se sabe hacer bien, un lema clásico del Johns Hopkins. (2) Responsabilidad progresiva, con supervisión decreciente del residente superior o del médico de la plantilla. (3) Práctica estandarizada, que empezaba por la historia clínica y se aplicaba al resto de los procedimientos. (4) Verificaciones de calidad con comisiones mixtas y sesiones abiertas de casos clínicos y clínico-patológicos para evaluar resultados. Los servicios estaban jerarquizados y constaban de: médicos del staff (personal de plantilla), MIR de la especialidad y rotatorios temporales (internos o residentes de otras especialidades). La dedicación completa y exclusiva era normativa para todo el que se incorporara de nuevo al hospital. El plan de formación duraba de cuatro a cinco años, según la especialidad, y aparecía regulado en un manual.

Nines estudió con aplicación la licenciatura en Valladolid (1963-1969). Vivir en Oviedo facilitó su primer contacto con el HGA un verano siendo estudiante. Finalizada la carrera, y tras superar la prueba de acceso, obtuvo una plaza MIR. El primer año cursó el internado rotatorio (1969-1970) en los servicios más básicos del hospital: Medicina Interna, Cirugía general, Pediatría, Ginecología y Urgencias. Frecuentó a diario las plantas de hospitalización y la sala de diagnóstico radiológico. Conoció el quirófano, la sala de partos, las policlínicas y, sobre todo, Urgencias. Consultó temas en la biblioteca y asistió a las sesiones en el salón de actos.

Pertenecía a la sexta promoción y, entre su grupo de amigos, estaban Carmen Soler (radióloga) y Samuel Suárez Antuña (oftalmólogo), ambos fallecidos, Kiki (Isabel Vallejo, cirujana general), Eloína Fernández (radióloga) y Ángel Jiménez Lacave (oncólogo). Todos evocan con cariño el buen recuerdo que guardan de ella y resaltan lo responsable que era en su trabajo. En el HGA había un buen ambiente de compañerismo y esto facilitaba la comunicación y el aprendizaje de cualquiera, aunque el sistema marcara diferencias entre los grados junior y senior. Al pasar a R1, cada uno optaba a la especialidad que iba a hacer. Ella quería ser médica de niños, pero aquel año no logró entrar en Pediatría y se orientó a Medicina Interna, bajo la tutoría del inolvidable doctor Amalio Telenti. Estaba contenta en el servicio, pero no dejaba de perseguir su sueño. En el momento de su fallecimiento había conseguido una beca para trabajar en la Clinique Pédiatrique du War Memorial, en Bruselas, y tenía que elegir el rumbo de su futuro. Probablemente ya lo había decidido, cuando un trágico accidente se interpuso en su camino.

Aquel luctuoso suceso fue un accidente laboral. Sin embargo, aunque parezca imposible, no se consideró así. La condición de becario no estaba sujeta a legislación laboral y equivalía a estar haciendo prácticas en el hospital. La incongruencia y el desfase que había entre la realidad –una médica de guardia desempeñando una tarea asistencial con responsabilidad– y la legalidad vigente, era más que un vacío legal o un defecto administrativo.

Al implantar un nuevo sistema de formación postgraduada, en la organización hospitalaria no se había contado con todas las consecuencias de la relación de trabajo que vinculaba al MIR con el hospital durante varios años. Había una grave carencia de protección frente a las contingencias de la vida, como una enfermedad o un accidente. La realidad ocultaba, de forma desconsiderada, una privación de derecho. ¡Qué enorme injusticia! Y por otra parte: ¿Cómo no se abrió una investigación para aclarar la causa del accidente y si estaban al día el mantenimiento del ascensor y la revisión de los mecanismos de seguridad? ¿Desde cuándo funcionaba mal aquel ascensor, utilizado continuamente por tanta gente? Porque hubiera sido terrible que se hubiera detectado algún fallo y no haberlo sellado e inutilizado en prevención de accidentes. Todavía indigna recordar todo esto.

La familia Doval no recibió la prestación socioeconómica que, por ejemplo, correspondía a los desgraciados accidentes de la mina o la siderurgia, no infrecuentes entonces con desenlace mortal. Ni el suceso tuvo más tratamiento periodístico que una nota interior en el diario “Región”, el 2 de marzo, martes. Tampoco hubo actos simbólicos de duelo en el hospital fuera de los religiosos, que eran los únicos autorizados. La familia Doval se encerró en su dolor. Nunca se recuperaron de aquella pérdida. Tampoco emprendieron ninguna reclamación. El trágico suceso conmocionó al personal del HGA y especialmente a la gente joven.

El caso Doval despertó sentimientos de solidaridad y concienció al colectivo MIR de la necesidad de tener un contrato y el reconocimiento de los derechos laborales, como tenía cualquier trabajador, incluso temporal. Y, de paso, una mejora de la condición económica en concepto de salario y no la exigua cantidad que se recibía como beca. Tanto los médicos residentes del HGA como los del Hospital Psiquiátrico de Oviedo, ambos dependientes de la Diputación, enviaron escritos al gerente solicitando mejoras de su situación y peticiones que no obtuvieron respuestas positivas. Por entonces, ya no estaban ni José López Muñiz al frente de la presidencia (cesado desde Madrid en 1970, por falta de sintonía política), ni el doctor Carlos Soler como gerente del HGA (reclamado para desempeñar el mismo cargo en el Hospital Sant Pau, de su Barcelona natal).

La referencia de Asturias fue el detonante que sensibilizó a todo el país. El sistema MIR ya estaba implantado en las residencias sanitarias de las principales ciudades de España, tras haberlo iniciado la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, en 1964, y después otros hospitales de larga tradición. A los brotes de tensión social que, en diversos escenarios, predecían un cambio del ciclo político en la España del final de la dictadura, se sumaron, en oleadas sucesivas, a nivel nacional, las reivindicaciones de los MIR en los hospitales. En el primer lugar iba la demanda del contrato laboral y después, otras mejoras. Las protestas y posturas de apoyo a las reivindicaciones se tomaban por los MIR en asambleas hospitalarias. En los primeros 70, los periódicos de la cadena del movimiento disfrazaban los conflictos en los hospitales con titulares de normalidad en la asistencia y hablaban de paros en vez de huelgas, como en el caso de los obreros. El deseo de un contrato laboral era unánime y los apoyos fueron mayoritarios. Iban desde el compromiso entusiasta a la participación en las acciones colectivas. Solo una minoría dio un apoyo reservado por evitar incluirse en la sincronía de trabajo y política, tan frecuente en aquella época. Aunque terminó reconociéndose, como era de sentido común, la relación laboral del MIR, esto no se completó hasta después de instaurada la democracia.

Fue el real decreto (RD) 127/1984, de 11 de enero, el que articuló definitivamente la figura del MIR y declaró el carácter laboral de su relación contractual, a efectos de jurisprudencia. La singularidad de la actividad de los médicos residentes, la dificultad de conciliar la legislación laboral común con las peculiaridades de la organización de los centros sanitarios y las exigencias introducidas por la normativa comunitaria, exigían una normativa que previera las características especiales de la relación laboral de los residentes. La aprobación de la Ley 44/2003 declaraba la necesidad de un marco legal homogéneo sobre los derechos y deberes laborales del médico residente. Finalmente, el real decreto 1146/2006, de 6 de octubre, respondió a la exigencia legal y reguló la relación laboral especial de los médicos residentes, tal cual sigue en la actualidad. Sin duda, la influencia del caso Doval se entrelaza con todos estos efectos.

Nines, además de persona alegre y acogedora, era sensible ante quien necesitara ayuda y no le gustaban las injusticias. Quienes la trataron más en profundidad sabían de su firme fe cristiana, aunque la expresara con discreción. Y solo los más cercanos conocían que en aquel momento había iniciado un noviazgo con ilusión. A su hermana más joven, María Victoria, anestesióloga del HUCA, ya jubilada, al preguntarle cómo se la imaginaría hoy de haber seguido la vida normal que otros tuvieron, amablemente contesta que se la imagina habiendo formado una gran familia, porque le gustaban los niños y completado el ciclo de su vida profesional con la misma vocación que al principio. En los integrantes del grupo, que celebra el áureo encuentro del medio siglo desde su incorporación al HGA, se encuentran dos sentimientos: el buen recuerdo que, como persona y médica, dejó Nines y el sentimiento de tristeza por su pérdida. Ojalá haya encontrado una felicidad mucho más larga en el lugar donde esperaba encontrarla.