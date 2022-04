El jengibre es una planta herbácea procedente del Extremo Oriente. Seguro que has oído hablar muchas veces de esta especia, que se considera una medicina desde la antigüedad. Su raíz se utiliza a menudo para infusiones y tisanas, y también se ralla para utilizarla en los platos. Tiene un sabor picante y a mucha gente le gusta.

Antiguamente también se llamaba "gingersnaps" y aún hoy este ingrediente suele denominarse en inglés como "ginger". En el mercado se pueden encontrar las raíces comestibles o el jengibre en polvo, por no hablar de todas las infusiones ya preparadas. Siempre se ha considerado un verdadero remedio, y no por casualidad. Se han realizado muchos estudios e incluso la ciencia ha demostrado sus grandes beneficios para la salud. Aquí te vamos a dar una receta muy sencilla, el zumo de jengibre, para que lo disfrutes de una manera un poco diferente y combinado con otra fruta. Verás que el sabor no te defraudará y tu cuerpo cosechará todos los beneficios.

El zumo de jengibre es muy bueno y muy saludable si se añade manzana y naranja junto al ingrediente principal. Prueba a tomar 200 ml de zumo de naranja natural, y añade un trozo de jengibre y unas rodajas de manzana. Mezcla todo y tendrás un delicioso zumo que favorece la salud. Esta bebida es ideal para tomarla recién hecha o por la mañana en ayunas.

Por supuesto, ya sabes que también puedes utilizar el jengibre en su forma habitual. Puedes calentar agua, remojar un poco de raíz de jengibre rallado o en polvo, añadir miel y limón. De cualquier manera, los beneficios de esta especia llegarán a tu cuerpo y te ayudarán a mantenerte saludable. Veamos ahora algunos de los beneficios que el jengibre puede aportar a nuestra salud. Si todavía no está claro, sería muy útil incluirlo en la dieta, incluso con una infusión por la noche antes de ir a dormir.

Como todos los alimentos, el jengibre también puede tener efectos secundarios si se consume en exceso. Por lo tanto, la consigna cuando se trata de la dieta es siempre "moderación". Dicho esto, he aquí los beneficios de esta especia:

Mejora la digestión: el jengibre puede mejorar la absorción de nutrientes en el organismo

Refuerza el sistema inmunitario: esto significa que puede prevenir enfermedades estacionales como resfriados, tos y dolores de garganta

Alivia el dolor articular: es un excelente antiinflamatorio, por lo que puede ayudar a aliviar el dolor articular

Mejora la circulación sanguínea: gracias a su contenido en magnesio y zinc

Reduce el nivel de azúcar en sangre: puede mantener niveles normales de glucosa en sangre

Disminuye el colesterol malo: al reducir las grasas en la sangre

Combate la sudoración excesiva

Estimula el apetito

Combate las dolencias estacionales

Se podría seguir enumerando todos los beneficios de este ingrediente. Por supuesto, para las dosis recomendadas, si piensas incluirlo regularmente en tu dieta, debes consultar a un profesional.