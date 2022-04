Muchas veces a la hora de adelgazar o perder peso muchos dicen que no cumplen su objetivo de mejorar sus habitos y convertirse en personas más sanas porque les falta motivación. No salen a correr ni se apuntan a un gimnasio por pereza o porque hace años que han dejado atrás el deporte y ni tan siquiera se atreven a retomarlo. Pero como todo, esa “pereza” tiene solución. Y la solución puede ser la música. Y es que hay estudios que demuestran que sea cual sea el tipo de música que te gusta los ritmos de todo tipo te pueden ayudar a saltar de la cama y ponerte a hacer ejercicio. Y es que para hacer deporte no se necesita salir a correr una hora todos los días. Basta con dar primero pequeños pasos. En esos primeros pasos, precisamente, es donde unos auriculares te pueden servir como el mejor aliado.

Puedes empezar, por ejemplo, poniendo la música que más te gusta mientras haces las tareas del hogar o cuando estás solo en casa. Si nadie te ve te dará menos pereza moverte. En cuanto ya estés acostumbrado a sudar baja a la calle y empieza a correr o a pasear pero siempre con unos auriculares y el móvil o un dispositivo de reproducción de música a mano. Es muy importante también que lleves un contador de pasos o que tu mismo en un papel vayas apuntando en casa cuanto tiempo dedicas cada día a hacer deporte. Así notarás que cada vez te cuesta menos. Menos sufrimiento Los expertos aseguran que salir a hacer ejercicio (de cualquier tipo) con la compañía de la música que más te gusta te hace estar más distraído y pensar menos en las limitaciones. Dicen que la música amansa a las fieras pero también es cierto que ayuda a superar tus límites. No en vano los ritmos que al cerebro le resultan atractivos o reconocibles le hacen prestar menos atención al “sufrimiento” al que se está siendo sometido como consecuencia del ejercicio. Esa es la razón por la que siempre ves por la calle que la gran mayoría de corredores salen ya sea por la mañana o por la noche acompañados de sus auriculares. (Recuerda que también puedes perder peso con estos trucos que te contamos aquí mientras trabajas). Antes de salir recuerda que elijas la compañía musical que elijas es importante que elabores una lista de canciones. Si durante tu camino sale un tema que no te gusta o que te trae malos recuerdos es probable que el cuerpo lo rechace y te haga tirar por la borda todo el ejercicio que hiciste en los últimos minutos. Así que piensa bien lo que vas a escuchar, y mucho animo.