Un grupo de científicos australianos ha descubierto que casi el 80 por ciento de la grasa sale del cuerpo al exhalar, es decir, cuando respiras. Pero no todo son buenas noticias: hiperventilar por si mismo no es suficiente para perder peso ni para adelgazar. Tienes que hacer ejercicio y llevar una vida sana y saludable con todo tipo de alimentos y dando más de 15.000 pasos al día.

Las conclusiones del estudio que sacó a la luz esta particular forma de perder grasa las publicó en su edición de Navidad la revista British Medical Journal. Los científicos aseguran que cuando la grasa del cuerpo se descompone se libera calor y combustible a los músculos (esa es la razón por la que pierdes peso haciendo ejercicio), pero los átomos se mantienen y gran parte salen del cuerpo a través de los pulmones en forma de dióxido de carbono.

Los triglicéridos, que son las formas en las que se acumula la grasa en el cuerpo, constan de tres tipos de átomos: carbono, hidrógeno y oxígeno. El agua puede ir por el sudor o la orina y el carbono se exhala. De esta forma puedes perder grasa casi sin darte cuenta y de forma más que natural. En las conclusiones de este estudio realizada por un grupo de científicos hace varios meses y citado por la web de la BBC, también se dice que “estos resultados muestran que los pulmones son el órgano excretos principal para la pérdida de peso”. Para adelgazar más los científicos que analizar el caso de cientos de personas para llegar a estas conclusoines recomiendan que te muevas más y que comas menos. Algo más que evidente.

Trucos

Per los trucos para perder peso van más allá de lo tradicional. Acudir al gimnasio no es lo único que puedes hacer para adelgazar. También puedes (y debes) cambiar habitos como el de ir a trabajar en coche o subir por el ascensor hasta tu casa: las escaleras son mucho más saludables. Además en los últimos meses ha ganado fama un movimiento que trata de cambiar la forma en la que comemos. Se trata del “real food”, impulsado por varios nutricionistas que luchan contra los ultraprocesados, los alimentos menos saludables de cuantos puedes encontrar en los supermercados. Los nutricionistas también recomiendan, por ejemplo, trabajar de pie: no sólo es mejor para perder peso, también te puede ayudar a solucionar los problemas de dolores de espalda que da estar muchas horas frente al ordenador en la oficina.