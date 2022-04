En no pocas ocasiones buscamos alimentos milagro que nos ayuden a perder peso. Y lo hacemos mal, porque ese tipo de sustancias no existen. Las dietas milagro no funcionan. Los nutricionistas lo repiten una y otra vez haciendo hincapié en que para evitar el "efecto rebote" (ganar mucho peso después de perderlo) es más importante cambiar de habitos alimenticios y de estilo de vida que de dieta. Por eso hoy te traemos el post del nutricionista Joel Torres en el que da las siete razones por las que un solo alimento (en este caso la fruta) puede ayudarte a perder peso. Recuerda que la alimentación sana y equilibrada siempre tiene que ir acompañada de una vida activa: hace días ya te contamos las claves de cómo podías empezar a hacer ejercicio poco a poco.