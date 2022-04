Perder peso es uno de los mayores objetivos en tres momentos del año: cuando empieza el curso después de la vuelta de las vacaciones del verano, justo antes de irte a la playa por la operación bikini y en el mes de enero con los propósitos de año nuevo. Muchos son los que en esos tres concretos momentos se calzan las zapatillas y salen a la calle a correr. El "running" es la actividad más barata que hay: sólo tienes que comprar unas buenas zapatillas (eso es fundamental para la espalda y tu buena salud en general) y un par de camisetas. Pero ojo, correr no lo es todo. Y es que ese es el peor error que cometen muchos de los que se proponen perder peso: pensar sólo en el ejercicio aeróbico.

Adelgazar no es sólo cuestión de ponerte a correr. El cuerpo necesita también otro tipo de ejercicios sobre todo a partir de cierta edad. Por eso es importante correr y moverte (ya sabes que la Organización Mundial de la Salud recomienda dar unos 15.000 pasos cada día) pero también es fundamental fortalecer tus músculos cogiendo pesos. Tienes que empezar a combinar cardio con pesas alternando, por ejemplo, los días que dedicas a cada ejercicio.

Y es que según te vas haciendo mayor cada vez necesitas menos cardio y más músculo. No hay que centrarse (o al menos no sólo) en pedalear y correr. Eso no es malo pero también son importantes los entrenamientos de alta intensidad con los que, además, ahorrarás tiempo (algo que seguro que no te sobra tampoco según vas cumpliendo años y se te van acumulando las obligaciones).

En cuanto superas la barrera de los 33 años pierdes músculo. Es algo natural que hace el cuerpo durante el "envejecimiento". Al perder músculo ganas grasa y por eso es importante que hagas pesas: para recuperar ese músculo y que así puedas tonificar le cuerpo. Los nutricionistas aseguran que hay que ganar masa muscular para que el cuerpo funcione, para que puedas seguir quemando calorías cuando estás en el sofá o cuando duermes.

No es necesario ir al gimnasio

Pero ¿significa eso que tengas que apuntarte a un gimnasio obligatoriamente? No, ni mucho menos. En este artículo de hace unas semanas un monitor de una de estas salas nos explicaba los ejercicios con los que puedes hacer entrenamientos en casa sin gastar dinero en instalaciones deportivas ni en máquinas y que te pueden servir para ir avanzando en tu objetivo.

La alimentación, fundamental

Pero ojo, no necesitas sólo hace deporte. Evidentemente a la hora de perder peso también es fundamental lo que comes (y lo que bebes). Recuerda que hay una sola clave que puede solucionar todos tus problemas de alimentación: tienes que "volver a lo de antes", comer más comida real y menos elementos ultraprocesados. Eso es lo que están recomendando últimamente todos los nutricionistas que han empezado un interesante movimiento en redes sociales para promover la vida sana y hacer que cada vez más gente se sume una alimentación saludable.