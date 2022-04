Perder peso no es sinónimo de pasar hambre. O al menos no debe serlo. Para conseguir adelgazar de una forma sana y saludable hay que tener en cuenta que lo más importante de todo es el déficit calórico. Es decir: da igual cuantas veces comas al día o lo que comas cada vez. Lo que realmente importa es la suma total de calorías que ingieres a lo largo del día y la cantidad de esas calorías que finalmente quemas. Dicho de otra manera o con ejemplos: si un día comes mucho pero también te mueves mucho (no hay nada mejor para contar este tipo de déficit que las pulseras de actividad tan de moda en los últimos años), no vas a engordar. En cambio si un día comes muy poco o de una manera muy sana con alimentos de comida real pero ni te mueves acabarás sumando kilos.