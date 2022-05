¿Estás en el trabajo y te ruge el estómago?¿Vuelves de correr o del gimnasio y llegas a casa muerto de hambre pero aún no es la hora de comer? ¿Te levantas de la siesta con el estómago vacío? Si eres de los que no puede evitar comer entre horas, estas seis ideas te pueden interesar, y mucho. Porque levantarse a la nevera entre desayuno y comida o entre comida y cena no tiene por qué significar, obligatoriamente, poner en riesgo la dieta que uno está siguiendo para adelgazar o perder grasa. Resulta compatible mantener una rutina alimentaria saludable y controlada y "picar" algo entre horas. La clave es hallar propuestas que huyan de malos hábitos, de alimentos precocinados o excesivamente pretratados y apostar, según indican muchos expertos en nutrición, y apostar por snacks naturales, lo que se ha venido denominando "real food".

Joan Dídac, nutricionista muy activo en las redes a través de la cuenta @proviotico, ha publicado una lista de seis snacks saludables para comer entre horas, inspirada, a su vez, en la cuenta @livevitae del británico Ryan Carter, que cuenta con casi 200.000 seguidores. Se trata de pequeños aperitivos que se pueden ingerir sin riesgo a un tomar un exceso de calorías que echen por tierra todos los esfuerzos por mantener una dieta y unos hábitos encaminados a una vida saludable, adelgazar y perder grasa y algunos kilos de más. Todos ellos tienen como base vegetales o fruta y resultan de sencilla elaboración. La lista de snacks para adelgazar "Mis snacks caseros favoritos hechos a base de vegetales. Todos son fáciles y rápidos de hacer. Nada complicado, que es lo que trato de buscar siempre. Real food equivale a menos ingredientes y menos envasados", recalca Carter. Estas son sus seis propuestas: -Chocolate negro (20 gramos) con cerezas frescas (145 calorías) -Rodajas de pepino con hummus (cuatro unidades) (117 calorías) -Moras y frambuesas frescas (50 gramos de cada una) (48 calorías) -Olivas verdes (50 gramos) (82 calorías) -Medio higo con mantequilla de nueces pura (se puede hacer en casa) (97 calorías) -1/3 de plátano congelado con 20 gramos de chocolate negro (148 calorías). Receta de este snack: corta 1/3 de plátanos y ponlo en papel antigrasa. Derrite el chocolate negro (Carter usa uno con una pureza del 92%) en un bol y viértelo encima del plátano. Mételo en el congelador durante 30 minutos. View this post on Instagram A post shared by Ryan Carter | Nutritionist 🌞💧🧲 (@livevitae) En esta otra noticia, también os contamos propuestas de snacks saludables y quemagrasas. Pero aunque es posible hacerlo sin renunciar a ciertas cosas, todo plan para adelgazar y perder grasa debe contar con ciertas dosis de esfuerzo, combinando alimentación saludable y ejercicio físico. Hay algunas claves a la hora de planteárselo.