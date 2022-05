A la vuelta de las vacaciones no son pocos los que se proponen cambiar de vida y empezar a perder peso de una forma saludable. El objetivo está claro: verse mejor y que te vean mejor. Pero lograrlo no es sencillo. Hay quién se obsesiona con horas de gimnasio y buscando en internet dietas milagro pero hacer eso es justo lo que no recomiendan los nutricionistas. ¿Cuáles es el problema? Que en cuanto te veas un poco mejor vas a volver a tu vida de antes, vas a comer normal y te van a volver esos kilos que te sobraban. Por eso a la hora de adelgazar lo más positivo es decidir cambiar radicalmente de vida. Cuidarte más para verte mejor por dentro y no sólo por fuera. Por eso hoy te contamos las seis cosas que tienes que cambiar en tu día a día para perder peso sin darte cuenta.

Beber agua El agua es fundamental. En este artículo te contábamos hace días cómo puede ayudarte el agua a adelgazar. La clave es sencilla: si bebes más tendrás menos hambre. Prueba a tomar un vaso de agua cada vez que te de la tentación de tomar un tentempié. Existen dos tipos de hambre: la psicológica y la física. Si es de la primera con un simple vaso de agua ya no sentirás más hambre. Si es de la segunda entonces tendrás que comer en serio. Olvidar las cervezas y los refrescos Para algunos este es el mayor esfuerzo. Tienes que dejar atrás los refrescos azucarados. Si empiezas a comer y cenar con agua y cada vez que sales fuera de casa te tomas una de las bebidas con 0 calorías que te contamos en este artículo estamos seguros de que a lo largo del día reducirás las calorías que ingieres. Los nutricionistas calculan que sólo con este pequeño cambio ya estarás renunciando a casi 200 calorías al día. Casi nada. Olvidar el azúcar El azúcar no es imprescindible. Si tomas el café sin azúcar te acabarás acostumbrando al sabor. Si ves que no puedes en este artículo te contamos las especias que puedes utilizar para sustituirlo. Existen cientos de razones por las que tenemos que reducir la ingesta de azúcar en nuestra dieta pero uno de ellos es el aumento constante de la obesidad sobre todo entre los más jóvenes. Caminar más Mínimo 10.000 pasos al día. En los últimos días varios nutricionistas han lanzado un reto en redes sociales en el que piden a sus seguidores que den 10.000 pasos cada día. Contarlos es fácil: basta con utilizar una aplicación gratuita para el móvil. En casa vete marcando en el calendario los días que lo consigas. Al ver tu evolución te sentirás cada vez mejor contigo mismo y orgulloso de tus esfuerzos y tu evolución. Dormir mejor Es fundamental descansar para poder afrontar el día con energía y para el humor. Si descansas bien estarás siempre de mejor humor y eso te hará que cumplas con todos tus objetivos. Empezar a leer las etiquetas de los productos para comer comida real Olvida los ultraprocesados. Lee este artículo si aún no sabes que es comida real y dedica más tiempo a la cocina. Lo notarás en tu barriga… y también en tus análisis de sangre.