Cuando llegamos a los 50 nuestro cuerpo empieza a cambiar. El metabolismo varía respecto a los años anteriores y es alfo más difícil el quemar grasa, generar músculo o , sencillamente, adelgazar. Sin embargo, no es imposible. Todas las edades son adecuadas para llevar un estilo de vida saludable, en el que se combine comer de manera sana y el hacer ejercicio diario.

También es cierto que el ritmo de los ejercicios varía enormemente de unos años a otros. Nuestros músculos y la fuerza ya no es la misma, la elasticidad se reciente y el riesgo de lesión aumenta. Pero no hay que desilusionarse, pues no todo está perdido.

Un ejercicio que recomiendan los especialistas para conseguir estar en forma es realizar yoga. Se puede hacer por la mañana, por la tarde o incluso antes de dormir y con él, no solo mejoraras la elasticidad, sino que endurecerás diferentes partes de tu cuerpo.

A este ejercicio hay que combinarlo con comer de una forma equilibrada y tratar de dejar al lado los dulces y las bebidas alcohólicas.

Recuerda que la Organización Mundial de la Salud asegura que debes moverte (como poco) hasta conseguir dar 15.000 pasos cada día. Y eso sólo para estar saludable y no padecer ninguna enfermedad relacionada con el exceso de peso. Adelgazar y caer en un déficit calórico es algo más complejo.

Si de verdad quieres notar resultados de forma rápida tienes que tener además en cuenta que es necesario que combines el ejercicio con una alimentación sana y saludable huyendo de las calorías vacías del alcohol o de los refrescos azucarados y cambiando mucha de tu alimentación que consiste en ultraprocesados por comida real.

Eso sí, lo que tienes que tener en cuenta a la hora de saltar a la comba es que es importante que luego estires de forma correcta para evitar que los músculos se te carguen. Adelgazar y perder peso debe ser sólo una consecuencia. La causa y por lo que se debe luchar es por tener una vida más saludable.