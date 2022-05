A partir de cierta edad son muchos los que se preocupan por el colesterol. Y no solo por los efectos que esto puede tener en la salud. Se ha descubierto que hay muchas enfermedades que pueden provenir de la mala alimentación.

Hay dos tipos de colesterol según los expertos. El primero es el denominado “malo”, el que aparece si se abusa de grasas saturadas y que se puede combatir con una alimentación sana y equilibrada. Pero también está el “bueno”, el que hay que elevar para que al final la suma salga proporcional y que es el que en muchas ocasiones se “desprecia” o no se sabe tener del todo en cuenta.

En este sentido hay tres tipos de alimentos que vienen muy bien para poder mejorar este segundo dato: los frutos secos (sobre todo las nueces que aportan mucho omega 3 a la dieta diaria), además del pescado azul y de frutas como el aguacate que en los últimos meses se ha puesto muy de moda y que es cierto que en los supermercados están alcanzando un precio casi prohibitivo si se tiene en cuenta que es de lo más demandado en la cesta y que es un producto muy perecedero. No en vano el aguacate hay que consumirlo casi el día que se compra porque es una fruta que tiende a oxidarse y que cuando llega al supermercado ya ha recorrido cientos de miles de kilómetros normalmente porque casi todo proviene de la importación.

Pero la alimentación no es lo único importante o al menos no es lo único que tienes que tener en cuenta si quieres reducir tu colesterol. De hecho los médicos aseguran que es casi tan importante lo que comes como lo que consumes haciendo deporte. En este sentido es importante que además de mantener una dieta equilibrada esta se combine con la práctica deportiva.

Hacer una hora de ejercicio al día es fundamental. Y los expertos aseguran que ya no solo vale con caminar unos 10.000 pasos al día que fue lo que hace tiempo estableció la Organización Mundial de la Salud como una de las claves para mejorar la calidad de vida. Ahora también es importante hacerlo a buen ritmo. Un especialista comentaba hace tiempo, de hecho, que hay que caminar como si se fuera a “perder el autobús”. Esa es una de las claves que puede ayudar a mejorar tu día a día.