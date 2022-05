Cuando tu perro es tu entrenador personal

No hay compañero tan fiel, ni amigo más leal que un perro. Si no que se lo pregunten a la fisioterapeuta Cristina Fernández que, junto a “Tina”, una perra dóberman de cuatro años, forman el tándem perfecto.

Esta deportista avilesina afincada desde hace años en Oviedo empezó a correr tras el nacimiento de su hijo. “Me arrastró Marcos, mi marido y mi entrenador”, explica. “Él empezó a correr en el Celtastur Mushing Team de Llanera y a mí me quedaban dos opciones: unirme al equipo o quedarme en casa”.

Su primer compañero fue “Bacco”, pero hace doce meses empezó a entrenar con “Tina”, una vigorosa doberman de cuatro años con la que encajó perfectamente y con la que ha quedado octava en el mundial que se celebró en Plédran (Francia) a finales del mes de abril . “Fue una sensación increíble ver todos los equipos, conocer a otras personas y sobre todo cruzar con Tina la línea de meta”, asevera.

El ejercicio en compañía ayuda no solo a nivel físico, sino también mental. El canicross es una disciplina deportiva que consiste en correr atado mediante una línea de tiro al arnés de un perro. Es una buena forma de estar en contacto con la naturaleza y de establecer un vínculo con nuestro mejor amigo a través del deporte.

“Formas un tándem especial con tu perro, porque dependéis el uno del otro. Los perros van muy pendientes de ti, saben incluso cuando tu respiración está más agitada o no es la misma a la que están acostumbrados”, asegura Cristina. “Correr sola ahora me aburre”.

Para practicarlo solo se necesita un arnés especial de tiro para el perro (no son válidos los arneses de paseo), una línea de tiro con amortiguador y un cinturón de canicross que será ancho para proteger la espalda del corredor de los tirones del perro.

Lo fundamental es encontrar un compañero que disfrute con este deporte, aunque hay algunas razas que por su naturaleza nacen predispuestas al tiro: es el caso de los alaskanos y los greyster, una mezcla entre perro de caza y nórdico que posee mucha resistencia y velocidad. “El dóberman no es el perro que más abunda en las carreras y he visto muy pocos tan competitivos como ‘Tina’”, asevera su orgullosa compañera. “Por mucho entrenamiento o muchos esfuerzos del entrenador, si los perros no disfrutan del canicross, tampoco hay que forzarlos”.

El entrenamiento, como en el caso de las personas, tiene que empezar de forma paulatina, además es importante tener en cuenta que a nivel competición no podemos empezar antes de los 18 meses. Se comienza con distancias cortas para que los perros le vayan cogiendo el gusto. “La primera vez ni él ni tú vais a saber qué hacer. Conviene quedar con más gente y que por imitación vayan aprendiendo, observando como lo hacen otros perros”, explica. Para evitar lesiones no conviene correr por asfalto, es mejor buscar un suelo blando que no les provoque heridas.

Con el tiempo se pasa de las distancias cortas a distancias un poco más largas. “En los entrenamientos trabajamos sobre todo la concentración, que no se desoriente, que sepa lo que es izquierda y derecha y que entienda lo que tiene que hacer”.

Para el bienestar del perro es fundamental tener en cuenta que el canicross y todas las modalidades de “mushing” son deportes de invierno, como señala Cristina Fernández: “Hay que ser conscientes del tema de las temperaturas por los perros. Evitamos los entrenamientos si el termómetro marca más de 16 grados. La hidratación y la alimentación también son importantísimas”. Para evitar lesiones no conviene correr por asfalto, es mejor buscar un suelo blando que no les provoque heridas. “Correr con tu perro parece fácil pero no lo es, él tiene que confiar en tí y atreverse a pasar por donde sea”, asevera la fisioterapeuta. “Pero si te gustan los animales y el running, este el mejor deporte del mundo”.