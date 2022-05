Es algo básico. La fruta es fundamental para la salud (consulta aquí todos los trucos para perder peso y ganar en salud). Pero los nutricionistas alertan de que a lo largo de los últimos años se han distribuido numerosos mitos sobre sus beneficios. Y los desmienten todos. La fruta no tiene demasiado azúcar, no es "mala" si la comes por la noche y nunca es "excesiva" comas lo que comas. Es más: comer tres piezas de fruta al día puede ayudarte a perder peso. Siempre y cuando, eso sí, combines el consumo de fruta con un cambio en tus hábitos de vida. Tienes que llevar una vida más activa y cambiando lo que comes. La vuelta a los productos naturales es lo más aconsejable (aquí te contamos los cinco hábitos que los nutricionistas obligan a hacer a diario para perder peso).

"Una ración de fruta equivale a 200 gramos más o menos, el peso de una manzana mediana. Un plátano también sería una ración pero en el caso de frutas más pequeñas como el kiwi o la mandarina tenemos que comernos dos unidades para completar una ración", advierte el nutricionista Miquel Girones haciendo hincapié en que se puede perder peso introduciendo tres piezas de fruta al día en la comida siempre y cuando se haga durante 30 días "sin perder ni uno sólo". También se puede ayudar este truco, por ejemplo, con la sustitución de los refrescos y las copas de alcohol por bebidas con 0 calorías que puedes tomar tanto dentro como fuera de casa. La fruta es adecuada, insisten los nutricionistas, a cualquier hora del día (un ejemplo es esta de la que todo el mundo habla para perder peso sin esfuerzo). Por eso no hay problema. A los beneficios que te hemos contado hasta ahora tienes que sumar además otros dos datos que te van a permitir perder peso: la fruta es un buen sustitutivo de los postres (si comes una manzana o unas fresas no vas a ingerir ese postre de chocolate que tienes en la nevera o esas natillas que no hacen sino sumarte calorías y grasas innecesarias) y, además, tiene pocas calorías y grasas. Puede ser también un perfecto sustituto para tu snack de media mañana. Calorías Pero para demostrarlo vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántas calorías tiene la fruta? Pues depende. Un albaricoque tiene 48, una naranja 47, un melón 36, las fresas unas 33 (una ración de las que hablábamos antes en este mismo artículo), sandía 30 y un tomate 18 calorías. "Una fresa, por ejemplo, es agua en un 92 por ciento como la sandía o el melón. Pero incluso frutas súper temidas como el plátano o las uvas o los higos o la chirimoya te sigue ayudando a perder peso de forma inteligente", sentencia Girones. Recuerda que la recomendación es que comas cinco piezas de fruta y verdura cada