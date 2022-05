Conocido como la fruta de la vida, el aguacate contiene un sinfín de nutrientes que pueden ayudar a mejorar la elasticidad, la firmeza y la hidratación de la piel, además de combatir los indicios del envejecimiento y ofreciendo cierto nivel de protección contra el sol. Podemos aprovechar sus numerosos beneficios mediante el consumo habitual de aguacates y también mediante la aplicación de mascarillas de aguacate directamente sobre la piel. Estos son algunos de los principales nutrientes del aguacate para la piel (y los datos científicos que lo avalan)

Grasas beneficiosas para la firmeza de la piel

Todo el mundo sabe que los aguacates tienen un alto contenido en grasas "buenas", concretamente en ácidos grasos monoinsaturados, que se ha demostrado científicamente que aumentan la elasticidad y reducen la aparición de arrugas. Un reciente estudio piloto publicado en el Journal of Cosmetic Dermatology demostró que las mujeres que comían un aguacate al día experimentaron una mejora significativa de la firmeza de su piel. Esto reafirma la evidencia de que la inclusión de grasas, como parte de una dieta saludable, es beneficiosa para la piel. Además, las grasas desempeñan un papel fundamental para ayudar al organismo a absorber ciertas vitaminas. Así que, tanto si se come solo como si se acompaña de otros alimentos nutritivos, el aguacate potenciará la absorción de vitaminas por parte del organismo.

Vitaminas C y E para aumentar el colágeno y la protección frente al sol

Hablando de vitaminas, los aguacates son especialmente ricos en vitaminas E y C, antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres que dañan la piel. Aunque no deben sustituir a la crema solar, está demostrado que las vitaminas C y E ayudan a proteger la piel de los rayos UV del sol. La vitamina C también es vital para la producción de colágeno, el componente básico de la piel y el cabello. Por ello, si se consume y se aplica de forma tópica, puede contribuir a la reparación de la piel y a evitar los síntomas del envejecimiento, según los investigadores de la revista Nutrients.

Luteína para una defensa extra contra los rayos UV

Los aguacates también son una gran fuente de luteína, un carotenoide natural que, como las vitaminas E y C, es un antioxidante y ayuda a proteger la piel de los rayos UV. Un estudio de 2016 descubrió que los individuos cuya dieta se complementa con carotenoides como la luteína tenían un tono de piel significativamente mejorado después de un período de 12 semanas.

Un ingrediente verdaderamente versátil, que se puede incorporar a la dieta de numerosas formas. Desde la clásica tostada de aguacate hasta, para los más innovadores, un huevo escocés de aguacate, un helado de aguacate o incluso un cóctel de aguacate.