Si algo tienen claro los nutricionistas es que perder peso y cambiar de forma de vida tienen que ser dos actividades que emprendas de manera paralela. Es decir, de nada va a servir que dejes de comer si no te mueves más. Tampoco va a ser útil que empieces a ir al gimnasio durante cuatro horas al día si no dejas de alimentarte a base de ultraprocesados. Pero siempre hay pequeños trucos que puedes aplicar en tu día a día y que te van a resultar más que útiles para cumplir tu propósito de adelgazar de una forma sana y natural. Y teniendo en cuenta que siempre hay que mejorar tu estilo de vida para poder prosperar no sólo hoy: tienes que seguir con tus nuevos hábitos.

El nutricionista Miquel Girones explicaba hace días en sus perfiles en redes sociales las ventajas de comer cada día 30 gramos de frutos secos. El experto (siempre es bueno rodearse de este tipo de profesionales a la hora de afrontar una pérdida de peso porque ellos son los que mejor te pueden aconsejar), aseguraba que hay varios estudios que demuestran que comiendo esta cantidad de este alimento los que lo hacían perdían más peso que los que no lo hacían. Pero ¿cúal es la razón? Se creen que tiene que ver con el metabolismo. “En realidad no se sabe exactamente porqué pero la evidencia científica es clara”, comienza su reflexión Girones haciendo hincapié en que hay múltiples estudios de calidad que demuestran estos datos. “Se piensa que quizá es porque no absorbemos todas las calorías al cien por ciento o que aumenta el metabolismo basal o la termogénesis a través de algún mecanismo todavía desconocido”, puntualiza. El caso es que además, tal y como hacen otros alimentos como la fruta, estos frutos secos van a hacer que comas comida real y no te metas a por ultraprocesados que van a hacerte engordar. Recuerda que no hay otro modo de perder peso más allá de caer en el típico déficit calórico que hace que pierdas más calorías de las que ganas con la alimentación. La propia Organización Mundial de la Salud asegura que como poco tienes que moverte cada día unos 15.000 pasos. Y eso es sólo para estar saludable. Para adelgazar deberías moverte más y comer todos los días frutas, verduras y, como no, frutos secos. Esperamos que nuestros consejos te sean de utilidad y puedas hacer cambios en tu dieta y en tu vida.