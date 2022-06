“En traumatología es clave el contacto con el paciente; sin verlo, no puedes concluir el diagnóstico”

Tras estudiar en Oviedo y hacer la residencia MIR en Burgos, el traumatólogo Ricardo Hueso Rieu acabó recalando en el Hospital Álvarez Buylla de Mieres, donde entró de la mano del entonces jefe del servicio, el doctor Albertino Amigo, todo un referente en la traumatología.

¿Por qué decidió estudiar Medicina?

Me gustaba un poco el mundo de la sanidad, pero no tenía una vinculación directa con él. A raíz de unas vacaciones que pasé con unos parientes que eran médicos en San Sebastián, me acabé de enganchar. Fue cuando estaba haciendo tercero de BUP, era el momento en el que debía decidir qué hacer y así empezó todo.

¿Y por qué la especialidad de traumatología?

Pues porque uno de esos familiares con los que estuve era traumatólogo. Tras ver lo que hacía, me di cuenta de que era lo que me gustaba y por donde podía orientar mi especialidad una vez que terminara la carrera.

¿Cómo ha sido su trayectoria profesional hasta hoy?

Tras acabar medicina, hice el MIR y elegí una plaza en Burgos, donde hice la residencia. Pero el último año de residente podía hacer una rotación especial en algo que me gustase y coincidí con el que era entonces jefe de Traumatología en Murias, Albertino Amigo, en un curso de artroscopia en Barcelona. Entablé conversación con él y, aunque mi idea inicial era hacer ese último año en Madrid, decidí venir a Asturias para conocer cómo se trabajaba en los hospitales asturianos. Eso fue en 2007. Estuve tres meses en Murias y, a partir de ahí, me empezaron a ofrecer contratos. Trabajé en Mieres, Jarrio y Jove. Y cuando se empezaron a abrir las ofertas de trabajo ya me quedé en Mieres. Primero cubriendo una baja, después estuve tres o cuatro años como eventual, más tarde de interino y hasta que logré la plaza permanente.

Habla del doctor Amigo, ya jubilado.

Sí, es un médico de la antigua escuela. Aunque está jubilado, sigue trabajando. Es de esos trabajadores puros para los que todo lo que no sea trabajar parece que les aburre, son duros como piedras. Es un gran profesional, muy activo, siempre estaba haciendo cursos, sobre todo en temas de artroscopias.

¿Cómo definiría al servicio de Traumatología de Mieres?

Tradicionalmente siempre ha tenido mucho prestigio en Asturias. Y en un momento convulso de la sanidad pública por la pandemia y la masificación de las listas de espera, en nuestro servicio está habiendo un cambio generacional muy importante, con una renovación en la que contamos con personas con mucha capacidad formativa y conocimiento. Habrá que ver si esto se plasma en una calidad asistencial como la que tenemos ahora, que considero que es muy buena.

¿Cómo ha sido el impacto de la pandemia?

Como especialidad nos tocó de refilón el estar en la primera línea de batalla, salvo por las urgencias. Por la propia pandemia y la coyuntura de entonces, en la que la gente salía mucho menos de casa, las urgencias en nuestro caso se vieron muy disminuidas y, por lo tanto, también nuestra actividad. En el caso de la cirugía programada, esta tuvo que dejarse aparcada porque los recursos estaban concentrados en la pandemia.

¿Y afectó a las listas de espera?

Claro, se han triplicado y han tenido que derivar tratamientos a centros concertados. Creo que estamos en un momento crucial para establecer una gestión lo más efectiva posible que permita volver a la senda que tenía la sanidad en Asturias. Más en un centro como Mieres, que es muy manejable por volumen de población, algo muy distinto a lo que ocurre en el HUCA o en Cabueñes. Llevará un tiempo, pero espero que se pueda reconducir.

Entre los cambios que tuvieron que aplicar por la pandemia, ¿algunos llegaron para quedarse?

Sí, por ejemplo, en los periodos de pandemia se hizo mucha consulta telemática o telefónica para discriminar pacientes, es decir, ver a quienes se podía ver en el hospital y a cuáles se les podía ahorrar esa visita para minimizar riesgos de contagios. De hecho, de 35 pacientes que tenemos de media en consulta, con esta discriminación solo citábamos a 10 o 12, era imposible quitar la consulta entera. Ahora sí que hemos mantenido, cuando hacemos la consulta de la mañana, el hacer una revisión de los pacientes del día siguiente en el ordenador para ver si están pendientes de prueba, que no haya retrasos o preparar el enfoque. Todo para minimizar las sorpresas que te puedes llevar en la consulta al día siguiente. También por si hay fallos en las citaciones, para que el paciente no tenga que perder la cita. Eso son cosas útiles, no tanto los protocolos de cara a las operaciones que van con pruebas covid, porque igual el paciente que se va a operar mañana y se hace la prueba el día antes da positivo y toca trastocar toda la operación a consecuencia de ello.

Habla de las teleconsultas, ¿son útiles en su área de trabajo?

En traumatología es fundamental el contacto con el paciente, aunque hay veces que solo requieres un seguimiento que puede transmitirse si no hay contratiempos. Pero en una especialidad como la nuestra tienes que tener al paciente delante, porque es importante no solo tener las pruebas de imagen, sino ver cómo repercuten en la situación del paciente. Si no ves al paciente y les haces pruebas exploratorias, no puedes concluir el diagnóstico.

¿Su servicio está más ligado a personas en edad avanzada?

Nuestra especialidad es traumatología y ortopedia. La traumatología por todo lo que venga de traumatismos, de golpes; mientras que la ortopedia es para pacientes que tienen un desgaste y todo lo que se pueda hacer para mejorarles la calidad de vida. Hay casos que están en un determinado estado avanzado que obligan a realizar una cirugía como mejor solución. Pero también hay un abanico de opciones terapéuticas que no hacen siempre necesaria la cirugía. En cuanto al desgaste físico, suele ir asociado a la edad, pero también puede haber causas que produzcan un desgaste precoz por patologías reumáticas o metabólicas, o por sobrepeso. Hay un montón de variables que pueden hacer que empeore la calidad de la articulación.

¿O sea que no solo realizan actividad quirúrgica?

En un hospital como el nuestro tenemos mucha actividad quirúrgica, pero también realizamos terapias conservadoras que combinamos con los servicios de rehabilitación, tratamientos preventivos o técnicas de infiltración que no dependen únicamente de nosotros y permiten controlar este tipo de lesiones.

¿Qué novedad han introducido en el servicio?

Pues una de las principales mejoras que hemos tenido en los últimos años es contar en nuestra plantilla con una geriatra, que suele llevar específicamente a los pacientes de más de 75 años para controlar sus necesidades, como las patologías que puedan tener, los ajustes de medicación o mantener su estabilidad. Una cirugía es una agresión al organismo y puede provocar algunas descompensaciones que requieren estabilizarlos. Contar con una persona dedicaba especialmente al control de esta estabilidad ha mejorado la calidad de atención del servicio, y se nota, porque antes ese control lo tenías que llevar a cabo con interconsultas a otros servicios.

¿Cuáles son las principales dolencias en traumatología?

En cuanto a la traumatología propiamente dicha, está la urgente o semiurgente, que se da en la guardia o de forma diferida; en cuanto a la ortopedia, está la cirugía electiva, es decir, que se elige como solución a un tipo de patología. Como hospital comarcal, somos traumatólogos generalistas, hacemos un poco de todo, aunque con la veteranía te vas afianzando en determinadas patologías. En nuestro hospital se dan sobre todo fracturas de caderas, tobillo u hombro; y cirugías protésicas u ortopédicas de columna, o de cadera, rodilla y hombro con prótesis. Hay un segundo escalón, con cirugías que intentan paliar en llegar a ese punto como las técnicas artroscópicas.

¿La artroscopia ha supuesto una revolución para su servicio?

Es una de las partes que ha crecido más, porque una cirugía de columna a día de hoy es muy similar a la que se podía hacer hace quince o veinte años, pero con las técnicas artroscópicas ha habido un salto importante, con más recursos técnicos para realizar cirugías con mayor capacidad de resolución y calidad asistencial. Además, las artroscopias son mayormente intervenciones ambulatorias, que ingresas por la mañana y por la tarde ya te puedes ir al domicilio, a diferencia de una prótesis de cadera o de rodilla que suele requerir de cinco a siete días de media de ingreso hospitalario, en función de las características del paciente. Eso sí, un paciente con prótesis sale caminando del hospital.

¿Es importante la formación continua?

Es crucial. Hay novedades en técnicas que vienen para mejorar, también otras que no, pero conviene tener un reciclaje, ver qué avances hay y qué se puede aplicar en tu medio.

¿Cómo aprecia la formación universitaria de Medicina en España?

El principal hándicap de la Universidad en España es un poco el salto a la vida laboral, que en muchas carreras es lo que más cuesta. En Medicina, ese salto es menor. Además, también te vas metiendo en la profesión por conocidos, al menos en mi caso fue así: estuve con familiares que hacían diversas especialidades médicas y poder verlo desde dentro te hace verlo como una opción de futuro. Nuestra carrera tiene ese punto de cercanía al desarrollo de la profesión y no estaría mal que todavía fuese un poco más cercana. Los planes de estudios actuales abogan por esta opción.