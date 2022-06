Rosa López, ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, es una de las voces más destacadas del panorama nacional. La artista decidió hace años perder kilos dado que "no se sentí a gusto con su cuerpo", ni tampoco veía que llevaba una vida sana.

"Era obesidad por una mala alimentación, unos malos hábitos, una autoestima baja...". "Hay que experimentarlo. Ahora mismo estoy en un momento que he cogido peso por la pandemia. El virus, fallecimiento de seres queridos. Del cielo pa abajo todos tenemos los mismos problemas. Pero ahora estoy ahí otra vez". "Eres tú el que marcas tu propia dieta para todo. La dieta perfecta es la que a ti te haga sentir bien", ha declarado.

"Yo no como carne, ni pescado y llevo así años. Una persona no puede hacer lo que otra persona hace". "Lo más importante, más que saber una dieta, es saber qué lleva la comida, qué nutrientes lleva, que es una grasa, un hidrato, macro y micro nutrientes, cómo me recupero... Por eso deporte es importante. Tú estás sano a largo plazo", afirma.

"Dentro de ti cambia algo que solo las experiencias te hacen crecer y siempre he visto las cosas con el amor máximo. Así que no hay nada más bello que sentir amor y aprender para vivir con más calidad. No es nada nuevo que no sepamos". Estas son las palabras que acompañan al posado más sensual y diferente que ha publicado Rosa López hasta la fecha.

Hace unas semanas, la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo ha sorprendido a todos con unas imágenes en las que aparece solo con unos pantalones en unas fotografías que ya acumulan miles de "me gusta".

Otras "triunfitas" como Soraya o Nuria Fergó no han dudado en comentar las imagen de Rosa López, piropearla y demostrar a todos el cariño que guardan a una de las voces más potentes del panorama musical español.