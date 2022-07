Estamos a pocas semanas de la llegada del verano. Las camisetas son cada vez más ligeras y los pantalones más cortos. Se acercan los fines de semana en la playa y las vacaciones, y con ellos también la ansiedad de muchas mujeres que tienen que enfrentarse a la prueba del traje de baño. No todas pueden lucir un cuerpo tonificado y esbelto. Por el contrario, algunos de ellos no pueden deshacerse de esos kilos de más acumulados durante el invierno. La gente suele intentar perder peso siguiendo dietas en la web, que prometen un cuerpo perfecto en poco tiempo y sin esfuerzo. Pero tengamos cuidado y consultemos siempre a un dietista o nutricionista.

Perder peso, tener un vientre plano y unas piernas más firmes no es una tarea fácil. Para conseguir estos resultados, debemos hacer ejercicio y llevar una dieta sana y equilibrada. Entre el trabajo y los compromisos familiares, no siempre tenemos tiempo para ir al gimnasio. Pero también podemos intentar perder peso haciendo una actividad muy fácil que no nos costará ni un céntimo. Según los expertos, un simple paseo no sólo podría ayudarnos a perder peso, sino también a reducir el colesterol malo. Todo lo que se necesita es 30 o 40 minutos de caminar a paso ligero y sin parar.

Una bebida muy especial

Podríamos perder peso y tener menos miedo a la prueba del bañador no sólo caminando regularmente, sino también consumiendo una bebida muy especial. Estamos hablando de café verde. Los granos de este café en particular son verdosos y no se someten al proceso de tueste. Se dice que el ácido clorogénico, un potente antioxidante presente en esta bebida, tiene la capacidad de ayudarnos a perder peso al influir en el metabolismo. También sería capaz de controlar el azúcar en la sangre y reducir la presión arterial.

El café verde no tiene el mismo sabor que el café expreso que tomamos todos los días. Tiene un sabor muy amargo que recuerda al del té verde. Pero tengamos cuidado, porque esta bebida contiene cafeína y puede no ser recomendable en caso de ansiedad, taquicardia, insomnio, etc. Además, no debe tomarse durante mucho tiempo. Por supuesto, nuestro consejo es que siempre consulte a su médico si tiene alguna duda o información. Nos gustaría recordar que ningún alimento o bebida tiene poderes mágicos y es milagroso. Por eso es muy importante llevar siempre un estilo de vida saludable.