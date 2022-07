Antonio León Aguado: "Desde una silla de ruedas se puede ser feliz"

Que la discapacidad es en sí misma motivo de infelicidad es falso. Lo dice la ciencia y lo dice, ahora, Antonio León Aguado, profesor de Psicología en la Universidad de Oviedo y autor del libro "La discapacidad es compatible con ser feliz", donde recoge una colección de entrevistas a personas con movilidad reducida y de las que el propio autor extrae una conclusión principal: "Yo no sé si una persona discapacitada puede ser cien por cien feliz, porque no sé ni si lo soy yo. Lo que si puede tener es una felicidad igual que la mía y la de cualquiera".

Aguado es un psicólogo de Madrid que viajó a Asturias para trabajar en el Imserso en el año 1977. Y fue en esa nueva etapa cuando empezó a información sobre la discapacidad y tener contacto más directo con sus protagonistas. Comenzó a colaborar con la Asociación de personas con lesión medular y otras discapacidades física (Aspaym), donde ejerció como psicólogo. Posteriormente, llegó a la Universidad de Oviedo, y pasó de estar en contacto con personas discapacitadas a ayudarlas desde los despachos, dedicando a este tema gran parte de su investigación como académico.

A base de ejercer su profesión de psicólogo, Aguado cuenta que se dio cuenta de que casi todo lo que había escrito sobre las personas con discapacidad estaba aliñado tono "negativo", amargo, centrado solo en los problemas. Y a él como investigador ese enfoque le extrañaba, porque en sus años como psicólogo ejerciente la realidad que él había visto no era la que se reflejaba en los estudios. Creyó el psicólogo que lo que hacía falta era tomar una perspectiva distinta y cederle el protagonismo a los afectados. Él había visto las dos caras de la moneda, y cuenta que se encontró con casos más serios, con personas con discapacidad que caían en depresión, se negaban a salir de casa o le contaban que desde su accidente se sentían como una carga para los suyos y se sentían estancados en una vida que ya no iba a ser como ellos esperaban. Eso lo vio, pero vio también que la mayoría de personas con discapacidad con las que él había tratado, en realidad, tenían una actitud mucho más positiva ante la vida, una capacidad de superación que él no encontraba reflejada en la bibliografía académica.

Por esto, Aguado decidió aplicar un instrumento de medición de la depresión, el llamado "inventario de Beck"; una herramienta que, mediante encuestas, mide la gravedad de la sintomatología depresiva. Y esta revisión le demostró que su teoría parecía ser cierta. "Tenía 107 personas con lesión medular a las que les había aplicado unas pruebas, entre ellas el Beck. Hice los análisis y vi que había más depresión en personas no discapacitadas que en lesionados medulares", cuenta.

Una vez conocida esta otra realidad, empezó a trabajar sobre el terreno, con investigaciones propias y más centrado en el optimismo, y bajo la premisa de que "alguien que convive con una discapacidad medular, tiene las mismas posibilidades de ser feliz que alguien que no la tiene". De ahí el lema "la discapacidad es compatible con ser feliz", la que da el título al libro, una frase que el médico completaría con otra frase menos elegante, pero más realista: "Cada uno lo lleva como puede".

Por este motivo, Aguado señala que el cómo afronta la situación una persona discapacitada resultará clave de cara a su inclusión en la sociedad. Para el psicólogo la idea de "no darse por vencido" ante una discapacidad sobrevenida permite a la persona a superar metas que de otra manera jamás habría afrontado. Aguado resume toda esta teoría en un simple consejo: "Si ya tienes el problema de la discapacidad, no sumes otro más viniéndote abajo. No ganas nada".

Para este libro, el psicólogo explica que lo que ha hecho es "diseñar" una serie de entrevistas con las que buscaba "abarcar los puntos más importantes" en la vida de una persona con discapacidad. Esto incluye cómo era la vida antes del incidente, qué fue lo que pasó, cómo fue el proceso de rehabilitación y qué red de apoyos ayudaron al implicado a salir adelante, incluida la ayuda psicológica. Aguado se detiene a resaltar la relevancia de este último punto porque, dice, la familia y el entorno del discapacitado son "fundamentales" en el proceso de retomar, en medida de lo posible, la normalidad. "Con un entorno derrotista es imposible avanzar con una discapacidad", aclara. El libro confirma este extremo: "En cada entrevista todos recalcan la importancia de la familia. Cada uno tiene una historia, pero lo que no olvida ninguno, es reconocer a su entorno el porcentaje de importancia que realmente han tenido".

En "La discapacidad es compatible con ser feliz" Aguado entrevistó a 20 personas con discapacidad que se apuntaron "de lleno" a colaborar con la causa. Y, de todos ellos, 15 padecen una lesión medular, que es la especialidad del psicólogo. Este tipo de lesiones, concreta, se presentan cuando tras un accidente se produce un traumatismo que afecta a la médula espinal, compuesta por neuronas que, como las del cerebro, una vez se dañan se mueren y no se regeneran. Así, ante una lesión, las funciones que se rigen desde el cerebro a través de la médula quedan anuladas desde el punto en el que se produjo el traumatismo y hacia abajo. Pero a Aguado hay otros tipos de discapacidades que le parecen más complejas: "Para mí, las peores discapacidades son las que implican deterioro cognitivo. Al final, una discapacidad física, se lleva".

Con este libro, Aguado aclara que no pretende decir que ninguna persona con discapacidad sea infeliz: "Hay pocos, pero alguno hay. Yo lo que quería demostrar es que desde una silla de ruedas se puede ser feliz". Y un buen ejemplo es la vida de Fungairiño. Un hombre, explica el psicólogo, al que la discapacidad le vino por un accidente de tráfico con 19 años, pero no le frenó. Llegó a ingresar en la carrera judicial y logró ejercer durante años como fiscal en la Audiencia Provincial de Barcelona. Durante su carrera investigó numerosos atentados de la banda terrorista ETA, llegando, en una ocasión, a sufrir él mismo un intento de atentado, que se logró evitar.

De los 20 entrevistados, el de Fungairiño es uno de los favoritos del psicólogo, porque a su juicio, normaliza y reivindica "la tan necesaria inclusión laboral" del colectivo. Un buen profesional lo es antes y después de un accidente. "La discapacidad cambia la forma de vida, pero no cambia los estilos de vida”, recuerda el autor, que recuerda que las personas con discapacidad pueden desempeñar "sin ningún problema" un trabajo y una vida social al uso.