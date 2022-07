Fallece Jesús Cedeira, el gijonés con distrofia muscular que consiguió doctorarse cum laude en Psicología

Sobresaliente cum laude. Esa fue la nota de la meritoria tesis doctoral de Jesús Cedeira. Pero aún más alta es –si cabe– la calificación que merece su paso por esta vida entre nosotros.

Conocí a Jesús cuando Juan José Alonso Ordiales, desde la Dirección de Profesionales del Servicio de Salud del Principado (Sespa), me llamó para decirme que se incorporaria a trabajar en el equipo de rastreo del covid –del que yo era responsable– un chico, psicólogo, con una discapacidad física importante y que por favor buscáramos cuál sería la mejor tarea y el mejor modo de hacerlo, ya que en el panorama covid había un abanico inmenso de actividades que sacar adelante.

Tras darle una buena pensada, nos pusimos en contacto con Jesús y ahí comenzó una historia de profesionalidad, entrega, disponibilidad y valía. Todo le parecía bien: apoyo a la gestión de casos en campamentos con Inés Zamanillo, incidencias de certificados covid, incidencias con vacunas... lo que fuera. Daba igual; su respuesta siempre era: "Sí, claro, adelante".

La distrofia medular espinal con la que nació le hizo vivir toda su vida en su silla de ruedas, ayudado por sus padres, que se convirtieron en sus brazos y en sus piernas. Ellos son un verdadero ejemplo de entrega, superando continuamente barreras, tanto las físicas como las derivadas de los prejuicios de tanta gente. Desde la falta de accesibilidad a las aulas y a tantos sitios, hasta las miradas por encima del hombro y algún que otro desprecio.

Jesús Manuel Cedeira Costales y su familia han sido un verdadero testimonio de lucha diaria sin jamás dejarse amilanar por los obstáculos, ni pensar que era demasiado para ellos. Siempre unidos y siempre con esa actitud esperanzada, alegre y esforzada.

Nunca olvidaré la lectura de su tesis doctoral titulada "Perfiles de personalidad eficaz en población con discapacidad física". Explicaba que la personalidad eficaz es un constructo que define cuánto éxito puede llegar a tener una persona en la vida y cómo puede afrontar los retos que tiene por delante.

Pues no cabe duda de que calificar su personalidad como eficaz es quedarse muy cortos. Porque menudo éxito completar la carrera de Psicología, obtener la máxima calificación en su tesis doctoral, trabajar de modo sereno, amable y eficaz a pesar de las dificultades... y suma y sigue. Estudió Psicología porque le gustaba ayudar a las personas, y lo hacía desde la doble versión de su trabajo de psicólogo y de su fe, que le impulsaba a ayudar y a servir a los demás. Y en la maldita pandemia ayudó a cientos de personas desde la discreción y la humildad que le caracterizaban. Afrontó todos los retos sin dar un paso atrás. Desde luego, Jesús ha sido luz para los que hemos trabajado con él en este escenario tenebroso de la pandemia.

Hace unas semanas, Jesús resultó contagiado de covid. Dos días antes de fallecer, me dijo que, en cuanto se sintiera un poco mejor, cogería el alta y se pondría a trabajar. Tuve que insistirle en que lo único importante era que se recuperara. Que se dejara cuidar y que tenía que vencer al maldito bicho. Que no se apresurara.

Cuando me llamó su padre para darme la noticia de su fallecimiento no me lo podía creer. Fue un shock. No podía ser posible. Hablamos y lloramos. Tras colgar el teléfono pensé que el covid había ganado la batalla a Jesús. Pero después, pensándolo con calma, llegué a la conclusión de que no. Nadie ha ganado una batalla a Jesús. Él y sus padres han ganado todas las batallas, todas. Su vida ha alcanzado los más altos parámetros de "eficacia" en la superación de las adversidades. No es posible concebir un éxito mayor.

Decía un miembro del tribunal de la tesis de Jesús que el título de Doctor era para él y para sus padres, porque le habían acompañado a cada clase y ayudado a superar cada obstáculo. Estoy totalmente de acuerdo y hoy, desde estas líneas, quiero rendir un humilde homenaje a tres doctores sobresaliente cum laude en la carrera de Psicología pero sobre todo en la carrera de la vida: a Jesús, a su padre Jesús y a su madre Eloína. Gracias por enseñarnos tanto y por daros sin medida.