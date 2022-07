Una de las preguntas más repetidas a lo largo de los años para aquellos que quieren perder peso (no sólo por estética, recuerda que el peso es también una cuestión de salud), es la de cuántas comidas tienen que hacer al día. Cientos de supuestos especialistas han venido profetizando en los últimos meses las bondades de hacer cinco y hasta seis comidas al día. Pero no tienen razón. Al menos según los nutricionistas, que insisten en la necesidad de informarse bien a la hora de afrontar una dieta. Y es que una vez que te planteas cambiar tu modo de vida y tus habitos alimenticios lo más importante es que te conviertas en una personas más sana y saludable, no que te obsesiones. Pero entonces, ¿qué dicen los nutricionistas sobre el número de comidas al día?

Pues los expertos en nutrición lo tienen claro: tienes que comer cuando tengas hambre. Por eso muchos no desaconsejan los denominados ayunos intermitentes: dejar de ingerir alimentos por ejemplo desde la cena hasta la comida del día siguiente. “No es cierto que tu metabolismo cambie según el número de comidas que haces cada día, eso es falso. No es importante hacer cinco comidas en 24 horas, eso depende del hambre”, sentencia Miquel Girones, uno de estos profesionales. Para el nutricionista el ser humano tiene que comer, sencillamente, cuando tiene hambre. Y es que lo más importante no es cuándo comes sino lo que comes. Nos explicamos.

No importa el número

Da igual cuantas veces vayas a la cocina o te sientes en la mesa. Lo importante es que cada vez que vayas ingieras un número determinado de calorías. Por eso si has tenido una comida familiar y has comido demasiado y hasta tarde y luego no te apetece cenar no hay nadie que te obligue a cenar. Olvida los convencionalismos sociales que imponen las horas a las que sentarse a la mesa. Come cuando tengas hambre. Y come bien.

A la hora de perder peso es fundamental cambiar tu alimentación dejando de lado los maquiavélicos ultraprocesados y volviendo a la comida sana y natural. Aquí tienes (por ejemplo) el artículo en el que te contamos qué elemento tienes que introducir tres veces en tu dieta para adelgazar; y no es otro que la fruta que puede ser un gran sustitutivo de postres o snacks que te aporta energía y te resta calorías.

Pero recuerda que además de cuidar lo que comes también es importante que vigiles lo que bebes. En este artículo te proponíamos hace días cuatro bebidas con cero calorías que puedes utilizar para dejar de lado tanto el alcohol como los refrescos, tan dañinos a la hora de hacer una dieta y de perder peso.