Perder peso se ha convertido en uno de los grandes objetivos de todo español medio. No en vano después de los excesos de Navidad y de las comidas copiosas tanto en Nochebuena como en Nochevieja y del primer mes de gimnasio al que se apuntaron miles de personas febrero se establece como el mes por excelencia para buscar una “ayuda extra”.

Lo primero que hay que tener en cuenta (y lo dicen todos los expertos) es que para perder peso hay que caer en un déficit calórico. La ecuación es sencilla. No vas a perder grasa si no comes menos calorías de las que gastas haciendo ejercicio. A partir de ahí hay matices como el que pone Joel Torres, uno de los nutricionistas más seguidos en Instagram y de los que más repercusión consigue en sus consejos.

Y es que una vez cumplidos los 40 años parece más difícil que nunca perder peso. Y la razón es bien sencilla. A esa edad el cuerpo empieza a perder músculo y solo recuperándolo se puede conseguir revertir el efecto de engordar. Y todo sin dietas milagro y sin el temido “efecto rebote”.

“En todo este tiempo, por desgracia, he conocido muchas personas que han probado métodos milagro que le han hecho perder un montó de masca muscular. Y esto no solo te hace “perder salud” sino que también genera flacidez, ansiedad, efecto rebote brutal y no verse estéticamente como uno quería”, recalca Torres en uno de sus últimos post colgados en Instagram.

En este sentido uno de los consejos que más ha sorprendido a los usuarios de las redes sociales es aquel en el que habla de que no puede seguirse una dieta extrema en la que se deje de comer. Hay que generar un déficit calórico moderado de menos de 450 calorías al día. “No comas menos, come mejor”, recalca. Esta es, de hecho, una de las razones por las que las dietas milagro no existen. Y es una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de perder peso.

De hecho el objetivo es bajar peso pero seguir un modo de vida más saludable. No en vano si estás dispuesto a adelgazar tienes que estar preparado para conseguir tus objetivos cambiando tu modo de vida, que es lo que realmente importa a estas alturas. Dormir y comer mejor y hacer deporte de forma periódica. Mejorar tu salud va a mejorar tu vida.