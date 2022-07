Hace unas semanas se descubrió que el tiempo de incubación de ómicron era menor al de otras variantes anteriores del covid. Más tarde, un reciente estudio llevado a cabo por investigadores de hospitales de Cambridge, Boston y Massachusetts ha desvelado cuál es el tiempo que tarda el organismo en eliminar el virus cultivable.

La investigación, que ha sido publicada por 'The New England Journal Of Medicine', concluye que el tiempo que tarda en desaparecer ómicron es similar al de delta. De igual forma, no se apreciaron diferencias evidentes entre pacientes vacunados y no vacunados en este aspecto. Asimismo, el informe también reconoce ciertas limitaciones por el tamaño de la muestra utilizada.

Resultados similares

Para averiguar la duración del virus en el organismo, en el estudio se ha utilizado una muestra longitudinal de pacientes ambulatorios por coronavirus recién diagnosticados. Así pues, desde julio de 2021 hasta enero de 2022, se inscribieron un total de 66 participantes: 32 con la variante delta y 34 con ómicron. De todos ellos, solo uno no presentaba infección sintomática. Cabe destacar, también, que la proporción de vacunados con la dosis de refuerzo era 32 puntos superior en el caso de ómicron.

La descomposición viral en ambas variantes fue similar, tal como reflejaron los resultados. La media de tiempo desde el ensayo de PCR positivo inicial hasta la conversión del cultivo fue de cuatro días en el grupo delta y de cinco días en el grupo ómicron. Asimismo, la media de tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la conversión del cultivo fue de seis días y ocho días, respectivamente.

Estados de vacunación y limitaciones

Tal como reconocieron los investigadores, no hubo diferencias apreciables entre los diferentes estados de vacunación de los participantes: "Aunque se ha demostrado que la vacunación reduce la incidencia de infección y la gravedad de la enfermedad, no se encontraron grandes diferencias en la duración media de la diseminación viral entre los participantes", explican.

No obstante, los autores del estudio también reconocen ciertas limitaciones del mismo, las cuales provocan que esta conclusión no sea definitiva: “Nuestros resultados deben interpretarse en el contexto de un tamaño de muestra pequeño, que limita la precisión y la posibilidad de confusión residual en las comparaciones según la variante, el estado de vacunación y el período de tiempo de infección", han expuesto.