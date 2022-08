"En los atentados del 11-M supe que tenía que dedicarme a las emergencias"

El sangriento atentado del 11 de marzo de 2004 en la capital de España fue determinante en su trayectoria profesional. La doctora Raquel Rodríguez Merlo (Madrid, 1973) es jefa del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) de Asturias, dependiente del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Madre de una adolescente de catorce años, en la entrevista que sigue relata su experiencia en el ámbito de las emergencias y hace balance de su primer año en Asturias.

- ¿Por qué quiso ser médica?

- Pues no tengo consciencia de por qué quise ser médica. Desde pequeñita, pedí a los Reyes el maletín de los médicos. Pero no sabría decir por qué. Y tampoco recuerdo haber querido ser otra cosa. Tampoco tenía familiares médicos.

- ¿Pidió a los Reyes el maletín de emergencias?

- (Risas) Eso vino después. Es curioso. Toda mi familia por parte de mi madre trabajaba en la antigua Tabacalera, ahora Altadis. Nací en Madrid y siempre he vivido en Madrid, hasta que en septiembre de 2021 vine a trabajar a Asturias.

- ¿Dónde estudió la carrera?

- En la Universidad de Alcalá de Henares, fantástica, los mejores años de mi juventud. Lo pasé muy bien, estudiando y disfrutando del ambiente universitario de Alcalá, que llevamos impreso todos los que estudiamos allí. Los de la promoción seguimos en contacto.

- ¿Qué hizo al terminar la carrera?

- Saqué un buen puesto en el examen MIR y empecé la especialidad que creía que iba a ser mi futuro: dermatología. Pero la vida te pone delante ciertas cosas que te hacen cambiar de rumbo.

- ¿Y qué le puso delante?

- Lo primero que me sucedió fue una cuestión personal. Me casé con mi novio de toda la vida y tuvimos que hacer frente a un problema económico sobrevenido. Como en dermatología no había guardias, empecé a trabajar en un área de urgencias. Me gustó, y el segundo año de residente renuncié a dermatología. Me centré en emergencias, pero eso me exigía formarme en esa disciplina. Después hice un máster en medicina de emergencias, me formé todo lo que pude, me dediqué también a dar cursos y entré en el SUMMA112, en Madrid. Y en 2004, cuando estaba estudiando emergencias, llegaron los atentados del 11-M.

- ¿Cómo los vivió?

- Yo hacía el máster por el día y trabajaba por la noche. Tras las explosiones, aquello era como una situación de guerra. Llamaban a todo el mundo que estaba disponible. Me llamaron y me planté en la estación de Atocha. Yo ya había trabajado en el SUMMA112 previamente y había hecho muchas guardias. Puse manos a la obra y en aquella situación, a pesar de todo lo que estaba sucediendo a mi alrededor, no me bloqueé. Eso me hizo pensar que aquello era lo que tenía que hacer, a lo que tenía que dedicarme. Ese día marcó en mi vida un final y un inicio.

- ¿Ese día supo que estaba hecha para la medicina de emergencias?

- Exacto. Allí estábamos muchas personas con perfiles profesionales parecidos. Pero resultó que unos resolvíamos aquellas situaciones y otros no.

- Y no era una cuestión de conocimientos…

- No solo eso, se trataba de tener capacidad para abstraerte de lo que te rodeaba, de ir estableciendo una prioridad tras otra, de saber cómo ayudar a la gente... Hubo compañeros que en esos momentos, digamos, desertaron; que se dijeron: "Esto no es lo mío". Pacientes muy complejos, niños, bebés... Situaciones durísimas que te ponen a prueba. Y tú tomas una decisión.

- ¿Y qué sucedió a partir de entonces?

- Que consolidé el puesto en el SUMMA112, al principio como interina. Sabía que iba a salir la oposición y necesitaba una especialidad que me rentase y me diera capacidad para ingresar en la sanidad pública, y aprobé la oposición de Médico de Urgencias y Emergencias. Como nuestra especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias no acababa de crearse, y sigue sin estar creada, al contrario de lo que sucede en el resto de los países de Europa, pues me fui a Irlanda. Me valoraron lo que había hecho de residencia, el resto de mi formación y la experiencia laboral que tenía, y entré el Naas Hospital de Dublín. Estuve menos de un año porque me convalidaron muchas cosas. Y así tengo una especialidad europea que aquí no existe.

- ¿Cuáles son las características de un médico urgenciólogo o emergenciólogo?

- Lo primero, ser capaz de actuar bajo estrés. Después, la capacidad de trabajar en equipo; de distinguir lo que es más grave y emergente, y priorizar. Tienes que ser capaz de enfrentarte a un paciente que, muy frecuentemente, no puede expresarse, y tienes que averiguar lo que necesita a partir de la sintomatología, el aspecto... Tienes que saber entender, actuar y manejar al paciente en su momento crítico. Y, ya digo, trabajar en equipo, porque tú en solitario no puedes hacer gran cosa. Tus manos y tus otros ojos son tu equipo: el personal de enfermería, los técnicos de emergencias sanitarias... Sin ellos, es muy difícil que un médico de emergencias tenga capacidad plena para una atención urgente.

- ¿Recuerda alguna situación de manera especial en la que fuera muy difícil acertar a la primera?

- Esa expresión de acertar a la primera no existe para nosotros. Nosotros no acertamos, no sacamos la bola de cristal. Es otra cosa. Es una intuición basada en la experiencia y en la formación. A veces, la intuición te falla. A veces, los síntomas clínicos engañan. Desde luego, hay casos que van por caminos muy distintos a los que te esperas. Hay ictus o infartos de miocardio que dan síntomas muy infrecuentes. Lo que pasa es que, cuando el paciente está muy grave, según vas actuando vas diagnosticando.

- ¿La especialidad de emergenciólogo condiciona mucho la vida personal? ¿Es una manera de vivir?

- Sin duda. Das importancia a otras cosas de la vida. Has visto cosas tan graves, has visto la fragilidad de la vida, lo que significar estar vivo ahora y no estarlo al minuto siguiente, que cuando estás en tu casa lo que quieres es tu momento, estar con tu familia, con tus amigos, disfrutando del momento; en mi caso, estar con mi hija... Imagino que hay otras especialidades médicas en las que sucede lo mismo: la oncología pediátrica, por ejemplo...

- ¿Te haces amante de la improvisación?

- No creo, cada uno es como es.

- ¿Y amante del riesgo?

- No, para nada. Hay cosas que en mi formación de emergencias podría haber hecho y no me apetece en absoluto. Por ejemplo, yo no trabajaría nunca en un helicóptero de rescate en alta montaña, ni en un equipo de rescate submarino. Además, no me gustan los espacios cerrados, las estructuras colapsadas. Todo eso me da claustrofobia, aunque, si tuviese que hacerlo, me esforzaría.

- ¿Escenarios más difíciles para un médico de su especialidad?

- Son varios. Para un profesional de la emergencia resulta muy complicado el no poder ayudar porque tampoco puedas poner en peligro tu propia vida. Y, luego, que haya un niño cambia muchas cosas. De entrada, tienes que adaptarte a la emocionalidad del niño en una situación de riesgo.

- ¿Por qué decidió venir a Asturias?

- Primero, porque vi una oportunidad profesional muy importante para una progresión en mi carrera. Y, después, porque Asturias me encanta de siempre. Había venido muchos veranos. Me gustan el paisaje, la playa, la montaña, caminar...

- ¿Ha merecido la pena venir?

- Ha pasado un año. No voy a decir que Asturias sea la tierra perfecta, pero me siento cómoda, a gusto, en buena relación con las personas de mi entorno... Los asturianos son gente muy hospitalaria. Desde que he llegado, nunca me he sentido sola, ni en el trabajo ni en el vecindario. La gente te hace ver que, si la necesitas, está ahí.

- ¿Lo más complicado de este año?

- En algunas guardias que he hecho en el Centro Coordinador me ha costado mucho entender el acento cerrado de la gente de las cuencas mineras. Les pido que me lo repitan, pero a veces no consigo entenderlos (risas).

- ¿Qué le ha sorprendido más de Asturias?

- Pues voy a ser sincera. Veo una cierta tendencia al inmovilismo. No creo que sea algo premeditado, pero veo que el ritmo es un poco más lento que el de Madrid. Observo una cierta resistencia al cambio.

- ¿Qué nivel ha encontrado entre sus compañeros?

- Muy elevado. Los profesionales del SAMU están muy bien formados y tienen mucha capacidad de trabajo. Son activos muy importantes dentro del Sespa. Incluso creo que se les podría sacar más partido con una visión un poco más abierta y menos compartimentada.

- ¿Cambiaría alguna estructura?

- Hay un problema derivado de la separación entre el servicio 112 y las emergencias sanitarias. Que sean escalones distintos ya es problemático de por sí. Debería haber una unidad, porque quitar ese escalón mejoraría las cosas y nos daría unos minutos que pueden ser muy importantes. Estamos trabajando en ello la Consejería de Presidencia y el Servicio de Salud (Sespa). Lo ideal es que la llamada al 112 entre directamente a un operador con capacidad de poner en marcha un vehículo sanitario. Eso, por sí solo, ya da más oportunidades al paciente. Deberíamos tener un clic para todos a la vez: sanitarios, bomberos, policía... Para mí, eso es una prioridad.

- Este verano está habiendo multitud de rescates. ¿Observa demasiada temeridad entre la gente a la hora de salir de excursión o meterse en aventuras?

- Hemos estado dos años de pandemia. La gente quiere vivir, quiere salir, tiene ganas de aire, de fiesta, de moverse... La irresponsabilidad existe, cómo no, y a uno le gustaría que la sociedad se concienciase. Pero un servicio de emergencias tiene que dar respuesta a todas las situaciones que surjan, también a las derivadas de la irresponsabilidad.