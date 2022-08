Vacuna del covid y menstruación: "Los cambios son leves y transitorios", tranquilizan los expertos

Las vacunas contra el covid-19 pueden producir cambios en la menstruación de algunas mujeres, pero estas alteraciones son breves y menores en comparación con la variación natural que presentan los ciclos de periodos normales. El mensaje llama a la calma: "En todos los casos, los cambios observados han sido transitorios", señala la ginecóloga Laura Rebeca Lucio González, del Hospital Carmen y Severo Ochoa (Cangas del Narcea). "Aunque la información disponible es limitada, por el momento es tranquilizadora. Los cambios en los ciclos menstruales tras la vacunación observados en algunos estudios son leves y transitorios, y no hay, por el momento, evidencias que respalden una conexión causal con las vacunas del covid", añade la doctora Lucio.

Destaca la experta que la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) ha publicado hasta el momento trece informes de farmacovigilancia de las vacunas del covid. En el del pasado 26 de enero, se refiere que se han administrado en España más de 80 millones de dosis y se han recibido 55.455 notificaciones de sospechas de efectos secundarios adversos. De estas, el 65,8 por ciento corresponden a mujeres de 18 a 65 años; y solo el 0,7 por ciento a adolescentes mujeres de 12 a 17 años y el 0,06 por ciento a niñas de 5 a 11 años.

"En todos ellos, y en línea con el pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), se concluye que no hay evidencias que apoyen una relación causal entre las vacunas del covid y los trastornos menstruales. También las distintas agencias internacionales coinciden en que ningún estudio aclara cuál sería el mecanismo de acción a través del cual los fármacos alterarían los patrones de sangrado de las mujeres de tan diversa manera", defiende la ginecóloga.

"Existe mucha evidencia de que las situaciones de estrés asociado a diversos eventos vitales alteran el sangrado menstrual"

Sea como fuere, tanto los científicos como las agencias auditoras de todo el mundo reiteran que todas estas observaciones se tratan de fenómenos leves y transitorios que no afectan para nada a la salud sexual a largo plazo, a la fertilidad, ni al embarazo, y todos los autores coinciden en la importancia de la inmunidad frente a una enfermedad tan grave en la que las complicaciones no son ni leves ni transitorias en población no vacunada.

"Según avancen los estudios de investigación, aislando las características de las pacientes que afectan a la variabilidad menstrual, los profesionales podremos aportar más información a este tema y aclarar más aún las dudas que les puedan surgir a nuestras pacientes", manifiesta la especialista del Carmen y Severo Ochoa, quien no obvia que, como con cualquier fármaco que se usa por primera vez, existen y existieron desde un principio varios efectos secundarios, muchos de ellos ya constatados en los ensayos clínicos que precedieron a la comercialización.

"Al margen de un porcentaje nimio de efectos graves, en muchos de los cuales se evidenció falta de asociación con los fármacos, la comunidad científica coincidió en que los innumerables artículos científicos publicados constataban que, puestas en la balanza las diversas opciones, gana la inmunización masiva contra el virus", indica Laura Lucio.

Ansiedad y estrés. Al avanzar los programas de vacunación hacia población cada vez más joven, se objetivó por parte de los médicos que las pacientes comunicaban cambios en la frecuencia y el patrón de los sangrados menstruales.

"Las preocupaciones sin aclarar sobre la posible influencia de la vacunación del covid sobre los ciclos menstruales (como ya ocurrió antes con la del VPH) generan dudas, reticencia y el rechazo vacunal. Por ello, depurar estos puntos tiene que ser prioritario para la comunidad científica, sobre todo para los profesionales que se dedican a la salud de la mujer", defiende la ginecóloga del Hospital Carmen y Severo Ochoa.

Puntualiza que cada mujer es distinta en cuanto a los ciclos menstruales, y esto también cambia a lo largo de la vida, tanto en la duración de cada ciclo como en la duración e intensidad del sangrado menstrual. La edad y otros factores, tanto previos como adquiridos, influyen en las características de los periodos menstruales. "Existe muchísima evidencia sobre cómo las situaciones de estrés asociado a diversos eventos vitales individuales influyen en el sangrado menstrual o en la ausencia de este. La pandemia causada por el SARS-CoV-2, ha sido una fuente de ansiedad y estrés muy importante en el conjunto de la población", concluye.