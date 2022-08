Ser enfermera: el sentido de una profesión que determina tu vida

En cada habitación del hospital, en cada cama, podemos encontrarnos historias apasionantes. Sólo debemos tener los ojos abiertos, los oídos dispuestos a escuchar y un poco de tiempo (esto último no suele cumplirse muy a menudo).

Hace ya 25 años, me preguntaron en una prueba de acceso a la universidad por qué quería ser enfermera. Tenía 18 años y apenas conocía la profesión. Aun así, dije que me gustaban mucho las personas, conocer historias, diferentes tipos de vida, formas variadas de desarrollarse. Hoy, tras tantos años siendo enfermera, sigo pensando lo mismo. Me gustan las personas y, aunque a veces nos encontramos con un trato mezquino por parte de algunas, sigo teniendo interés en conocer quién está ocupando esa cama del hospital.

Estamos en una sociedad en la que pocas personas son felices en sus trabajos. Los horarios son cada vez más exigentes, esa sensación de despersonalización que sentimos en el ámbito laboral (somos un simple número para la Administración), aquellos que trabajan en el sector privado sufren de enormes presiones para alcanzar objetivos... Y si a esto le sumamos las predicciones catastrofistas en el plano económico, tenemos una sociedad fatigada, estresada y triste.

Ser enfermera es para mí una fuente de inagotables experiencias. Siempre digo que no sería yo, sin ser enfermera. Le da sentido a una parte muy importante de mi existencia.

El manido término de la "vocación" permite a las autoridades sanitarias exprimir de manera indirecta a aquellos que nos dedicamos a profesiones del ámbito de la sanidad. En el caso de las enfermeras, es mucho más típico eso de hablar de "vocación" con intención de cubrirnos con un manto de "santidad" más propio de la profesión en el siglo XIX, época en la que las enfermeras debían ser devotas y obedientes.

Nuestra profesión nació muy ligada a las órdenes religiosas y ayudar a los enfermos era una forma de alcanzar la santidad. Hoy en día arrastramos ese "sambenito", que nos lastra e impide un desarrollo profesional justo y acorde con los tiempos que corren.

Hace años que no me gusta usar la "vocación" como característica de las enfermeras y mía propia. Prefiero usar otros términos u otros conceptos más profundos y más cercanos a lo que siento al respecto de mi profesión. Entre estos términos destaca el "sentido".

¿Alguna vez te has preguntado qué le da sentido a tu vida? ¿Cuál es tu labor en el mundo? ¿Qué es lo que se te da realmente bien y te permite sentir en plenitud?

Pocas veces tenemos tiempo para hacernos estas preguntas, y menos aún tenemos tiempo para oír nuestras propias respuestas. Más que nada porque estamos anestesiados por la tecnología, por el estrés de estos trabajos que nos exigen cada vez más dedicación y el consumismo brutal que nos impone continuas necesidades materiales que parece imprescindible cubrir para ser felices.

Como dice Marian Rojas Estapé, hemos sustituido el sentido de la vida por las sensaciones. El sentido de mi vida es el de cuidar a los demás, el de hacer que la vida de los que me rodean sea lo más satisfactoria posible. Y he encontrado en la enfermería la manera de que me paguen por algo que da sentido a mi vida.

Nunca se debe usar la palabra "vocación" para imponer estos sentimientos

Podríamos hablar de la parte negativa que sufrimos aquellos que encontramos el sentido en esto, pero vamos a hablar de todo lo bueno que, al menos a mí, me supone. Soy feliz encontrando en mi camino a personas que me cuentan sus vivencias y a los que, en sus peores momentos, soy capaz de calmar un poco de su sufrimiento. En días en los que el agotamiento se apodera de mí, siento paz pensando cuántas personas no pueden dar sentido a su vida a través de sus profesiones y son infelices durante tantas horas al día, durante todos los días del año.

En las habitaciones del hospital, puedo pasar del llanto desesperado de alguien que sabe que se muere, a la maravillosa sonrisa de una madre cuando ve que su hijo entra por la puerta con un ramo de flores. Se pasa de una emoción a otra en segundos. Puedo tener una conversación sobre ópera a las cinco de la tarde, y a las cinco y media estar viendo las fotos de una vaca recién parida. Aprendo a adaptar mi conversación a personas de ochenta años que se pelean con el teléfono a ver si logran responder a una llamada, para hablar cinco minutos más tarde sobre la última serie de Netflix con la paciente más joven de la planta.

Todo esto forma parte de ser enfermera, de mi manera de ser enfermera. Una manera personal, que nadie me puede imponer ni arrebatar, porque es algo tan íntimo que nadie más puede comprender. Es un trabajo que te configura, que esculpe tu personalidad. Pero nunca se debe usar la "vocación" para imponer estos sentimientos, del mismo modo que nadie puede imponer el sentido que debes dar a tu existencia.

Una vez que se entiende esto, somos más libres, en cualquier profesión, en la vida en general.

La mala gestión, los contratos precarios, la penosidad de la vida a turnos, el maltrato que recibimos por parte de la Administración, la sensación de que mi profesión es tratada con numerosas faltas de respeto, la poca conciencia sobre la necesidad de cuidar a quien cuida, para crear así una sociedad más compasiva, más sana y más justa... Todo esto también forma parte de la vida de la enfermera. Pero todo ello es, digamos, la carcasa. Si somos capaces de haber encontrado el lugar que da sentido a nuestros días, hasta eso pierde el poder de partirnos en mil pedazos.

A ver si te atreves a responder a estas preguntas: ¿Has podido elegir tu profesión? ¿Por qué esa y no otra? ¿Crees que conoces el sentido de tu existencia? ¿Si no lo alcanzas a través de tu profesión, lo buscas fuera de ella?