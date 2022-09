Adelgazar sin hacer dieta es un sueño para todos. Muchos sueñan, por ejemplo, con perder diez kilos en un mes y quizá hacerlo con un mínimo de sacrificio. Todos estos son conceptos un tanto salidos del imaginario colectivo y que no se ajustan a lo que dicen los dietistas y nutricionistas. Pero en este frente y en el de cómo se puede adelgazar en treinta días sin dieta de adelgazamiento, es bueno hacer algunas aclaraciones.

Lo que mucha gente llama simplemente "dieta" es, en realidad, lo que los científicos llaman "dieta de adelgazamiento". De hecho, también existe la dieta para ganar peso, la dieta para ganar masa, la dieta hiposódica, etc. Y, de hecho, cada uno tiene su propia dieta.

Así que la pregunta es: ¿se puede perder peso en un mes sin una dieta de adelgazamiento? La respuesta que puede ilusionar a algunos es "sí", pero la desilusión proviene de una visión más amplia del asunto.

Incluso, de hecho, no siguiendo una dieta de adelgazamiento, se podría perder peso en treinta días. Puedes hacerlo, por ejemplo, pasando del sedentarismo a caminar o correr una hora al día. Pero también montando en bicicleta, yendo al gimnasio o realizando cualquier otro tipo de actividad física.

No obstante, hay que mantener una dieta sana y racional. No puedes esperar correr durante media hora y luego comer pizza todas las noches. Es decir, es necesario seguir una dieta con los nutrientes adecuados, pero sin excesos. Y técnicamente puede no ser una dieta de adelgazamiento.

Los nutricionistas explican que para perder peso hay que crear un "déficit calórico". Es decir, necesitas consumir menos calorías de las que necesitas para vivir y realizar tus funciones vitales y tareas diarias. Y ese "desequilibrio" puede crearse de dos maneras: comiendo menos o haciendo ejercicio. Si hace ambas cosas, el beneficio es doble.

Por lo tanto, cuando uno se pregunta cómo perder peso en un mes sin una dieta de adelgazamiento, la respuesta está ahí. Hay que seguir una dieta sana y equilibrada en la que se coma lo "correcto". Por lo tanto, no se puede pensar que "perder peso sin hacer dieta" puede corresponder a perder peso manteniendo los excesos en la mesa.

El consejo es siempre consultar a un nutricionista o dietista. Sabiendo, por ejemplo, que se trata de una persona aficionada a la actividad física, probablemente calibrará una dieta menos restrictiva que la de una persona sedentaria. Obtener la ayuda de un experto, entre otras cosas, reduce los riesgos y las posibilidades de fracaso.

¿Cuántos kilos se pueden perder en un mes?

La otra cosa que hay que recordar es que, en sólo un mes, no se puede esperar hacer milagros. Se cree que una pérdida de peso aceptable es de entre 2 y 4 kg. En primer lugar, porque no se pueden seguir dietas drásticas que podrían perjudicar al organismo, que necesita todos los nutrientes posibles.

Tenga cuidado, porque esta cifra es sólo indicativa y puede fluctuar en función de cada persona. También porque perder un kilo para un hombre de 1,60 metros es una cosa, y para un hombre de dos metros otra. Y así sucesivamente, con toda la diferenciación posible de casos.