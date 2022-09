El "domingazo" o cuando el fin de semana sabe a poco

"No me gustan los lunes" (I don’t like mondays), cantaban los Boomtown Rats. "Yo no quiero domingos por la tarde", entona en su archiconocida "Contigo" Joaquín Sabina. Hablan de lo que de un tiempo a esta parte –los medios tienen algo de culpa con eso de poner nombres– se ha convenido en llamar "domingazo".

¿Qué es? Pues nada que no haya existido toda la vida, aunque ahora se le dé más relevancia, se hable y se reflexione más en torno a ese bajón que suele aparecer los domingos por la tarde, después de la comida, al pensar que el lunes ya llega (con todo lo que eso significa). "Es algo que está ahí desde siempre, que se da entre la gente que tiene tendencia a sufrir angustia por salir del fin de semana y entrar en la semana. Como que le da miedo", explica la psicóloga ovetense Tania Quirós Casaprima. "Es sencillamente el paso del placer del fin de semana a la responsabilidad que conlleva la semana de lunes a viernes". Es el "domingazo" un fenómeno que no entiende de edad ni de profesión. Porque, como apunta la psicóloga, esa angustia y ansiedad por la vuelta a la rutina se da tanto en estudiantes como en trabajadores. "Es una sensación de inseguridad, angustia, por volver a clase, al trabajo, al estrés...", añade Quirós. No hay un motivo fijo: "Es el temor a enfrentarte a algo que no quieres". Y eso que uno no quiere pueden ser muchas cosas: mucha carga laboral, un trabajo complicado, un compañero de empresa o de clase incómodo o con el que uno se lleva mal... "Lo cierto es que no escuchas a nadie decir ‘qué bien que hoy es lunes’", resume la psicóloga. El pequeño bajón porque llega el lunes, y ya acaba ese fin de semana que parecía eterno el viernes, no es nada grave hasta que empieza a serlo porque se cronifica. "Por supuesto, puede derivar en una depresión", advierte Tania Quirós. ¿Remedios? "No anticiparse a lo que pueda venir, saber gestionar los tiempos. Buscar el motivo de esa angustia y tratar de arreglarlo. Pensar por qué se siente uno así y abordarlo. Porque, si no, se corre el riesgo de que se cronifique". Otra consejo pasa por hacer planes para el domingo a la tarde que contribuyan a encarrillar de forma más sencilla el lunes. Por ejemplo, dejar algún trabajo que hacer para esas horas que sirvan de transición. Los expertos aconsejan también no poner demasiadas expectativas en el fin de semana cuando uno llega al viernes por la tarde, pues eso genera más estrés, más ansiedad para disfrutar del tiempo libre y, al final, uno no ha descansado o acaba defraudado. Señala Tania Quirós que, pese a ser algo de toda la vida, se dan ahora más casos de bajón dominical, más bien se verbaliza más. Quizás por el efecto contagio o las modas "se habla más del tema". Otro colega de profesión, el psicólogo Pedro Vega, opina: "Hay una cierta perversión por parte de la psicología cuando tocamos estos temas, psicologizando todo lo que ocurre en la vida cotidiana". Habla el especialista no solo del domingazo, sino de otros asuntos que afectan y trastocan la existencia del ser humano: "Considero que estas cuestiones del domingazo, el síndrome postvacacional, los hábitos alimenticios, la vestimenta, la organización de horarios y rutinas para las actividades, etcétera, están sobredeterminados por cubrir las necesidades biológicas/emocionales y por los parámetros culturales. Y claro que tienen su lectura psicológica de cómo afectan al funcionamiento humano y su grado de bienestar, pero son cosas que tienen un calado más complejo y que necesitan de una lectura más como procesos históricos de construcción de valores y necesidades sociales". De que sea un fenómeno contemporáneo esta cierta obsesión con el bajón dominical no está tan seguro Pedro Vega: "Ya estaba instaurado en la religión judía, de la que ha mamado el cristianismo, con el mito y el rito de que al séptimo día descansó". Y añade: "La cultura del bienestar ha dado valor a no solo buscar satisfacción en el trabajo, sino en el manejo del ocio y el bienestar. Todos ellos condicionados por un modelo social burgués que se ha impuesto universalmente, haciéndonos devotos adoradores del becerro de oro". Y concluye: "Los seres humanos hemos encargado esta tarea desde tiempos inmemoriales a las religiones. Estas son nuestras vacas sagradas que nos dicen lo que es bueno y malo hacer, y por consecuencia definen en gran medida cómo nos sentimos de integrados y satisfechos".