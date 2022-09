María Jesús y "Lisi", el "binomio" perfecto

Para mí, "Lisi" es mi vida, es una parte de mí, somos un binomio, somos una. Ella es mis ojos, es mis manos, es mi afecto. No solo es que trabaje para mí. Con un perro puedes expresarte de una manera que a veces no te atreves a expresarte con una persona.

María Jesús Sanz Méndez reside en el barrio ovetense de Las Campas. A causa de un accidente de tráfico, se quedó ciega a los 25 años. Hace siete, "Lisi" irrumpió en su vida. Negra, lanuda, tamaño intermedio, atlética, morro afilado, bien proporcionada... Desde entonces, se ha convertido en una compañera imprescindible.

–La llevo conmigo a todos los sitios. Me he ido con ella a Madrid, a Islantilla, a Perú, a la República Dominicana... En Austria la atacaron tres dóberman incontrolados.

María Jesús y "Lisi" llegan la iglesia de San Antonio de Padua, en el barrio de La Florida, contiguo a Las Campas. La mujer le pide que busque la puerta del templo. "Lisi" se dirige a la entrada principal, pero está cerrada. Al segundo intento, halla la puerta de la capilla, más pequeña, que sí está abierta. María Jesús se sienta en un banco y "Lisi" se tumba debajo, entre las piernas de su dueña. No se mueve en toda la misa. Es como un felpudo.

A la salida, la mujer se arrodilla en el suelo y juega con "Lisi" a "puño puñete".

–Yo no quiero un perro seta, un perro que sea muy parado, que no sepa jugar... Hay perros con cara de pena. Me dicen que "Lisi" tiene cara de juerga, y eso es lo que yo quiero... –explica la dueña.

"Lisi" es un caniche gigante. Tiene dos modos de actuación. Si su dueña la lleva por el arnés, sabe que está trabajando. Si la lleva por la correa, está de ocio.

María Jesús Sanz nació en Madrid, en 1949. A los 15 años se fue con su familia a vivir a Alemania, patria de su padre.

–Tuve un accidente de coche y fui perdiendo la vista poco a poco. El desprendimiento de retina me lo arreglaron bien, pero después me produjo un glaucoma. Me quedé ciega total con 25 años.

Tras el accidente regresó a Madrid, a vivir con su abuela.

–Tuve un periodo de adaptación a mi nueva situación. Siempre fui muy independiente. Y pensé: si no puedo valerme por mí misma, me mato. Me suicido y punto. Contacté con la ONCE, y con ellos aprendí a moverme como ciega, a cocinar, a limpiar... Aprendí un oficio: telefonista. Primero estuve en un taller de ensamblista. Empecé a ver que podía ser libre. Y ya cuando me quedé ciega del todo me hablaron de los perros y me decidí por ellos, porque me dan mucha más libertad que un bastón. Y con una perra no vas sola por la calle. Sin embargo, con el bastón si vas sola.

En Palma de Mallorca fue a por un perro y se quedó trabajando en la escuela de perros.

–He tenido un labrador, un golden, dos pastoras alemanas y ahora "Lisi". La última pastora alemana falleció con doce años. Entonces me planteé tener otro tipo de raza porque me gusta adiestrar a perros distintos. Pero solo adiestro los míos. Me planteé tener un caniche gigante. Me decían que era muy difícil enseñarlos, que eran muy inquietos, que no valían para guía… Busqué en internet un criadero de Granada y la compré con dos meses. Me costó dos mil euros. Yo vivía en Zaragoza y me la llevaron allí y empezamos a convivir juntas.

Fue un flechazo total. Hay un entendimiento pleno:

–Yo no veo y no entiendo mucho de perros. Voy a una perrera, veo una camada y los acaricio. Algunos se vienen conmigo, y el que más insiste en venirse conmigo es al que elijo. Me gusta elegir a mi perro. En el caso de "Lisi", me dijeron que no me serviría como perra de guía, que tendría que quedármela como perra de compañía. Yo les dije que iba a intentarlo. Ya ves el resultado.

A María Jesús Sanz la acompaña en su paseo matutino Marcos Cortina Cortina, adiestrador de perros autónomo, muy centrado en la enseñanza del olfato y de la detección de sustancias.

–Perros como "Lisi" solo hay otro en España, que yo sepa. En la relación que tienen ella y María Jesús, "Lisi" no está trabajando. "Lisi" disfruta, se lo pasa piruleta con María Jesús porque tienen una relación de absoluta confianza. "Lisi" conoce muy bien a María Jesús y lo que necesita. Por eso es capaz de ayudarla en todo.

María Jesús Sanz corrobora:

–El otro día perdí las gafas y me las buscó ella.

Y prosigue Marcos Cortina:

–Sí, porque "Lisi" evalúa lo que María Jesús hizo con anterioridad y entonces sabe dónde buscar las gafas. En teoría, los caniches gigantes son una raza poco apta para perro guía. Para esta función se buscan perros más refractarios, menos sociables. Ellos son perros de caza en agua, en pantano y en río. Después, socializaron y pasaron a ser perros de circo y de concursos de belleza. No es fácil adiestrarlos, pero con los que se consigue son muy buenos.

Luego están el carácter y las cualidades de "Lisi":

–Es una perra muy activa, muy inteligente. Aprende a la segunda o a la tercera. Es hipersociable, muy juguetona. Le gusta que la felicites: se llena de orgullo y satisfacción.

Concluye el paseo matinal y toca desandar los cientos de metros que median entre La Florida y Las Campas. "Lisi" está encantada. Se pone pizpireta. Marcos Cortina profundiza en su psicología:

–Es una perra con complejo de diva. Camina como una modelo, como los caballos andaluces. Es guapa, y lo sabe. Incluso sabe posar para fotos.