La báscula no perdona y nos recuerda, a la vuelta de las vacaciones, cuánto nos han costado los atracones en kilos. Hemos hecho mucho por perder peso de cara a la fatídica prueba del traje de baño y ahora, en cambio, todo parece perdido. Miramos con desolación la aguja que decreta, sin temor a equivocarnos, que hemos ganado peso.

Lo que nos plantea problemas no sólo desde el punto de vista personal, sino también desde el práctico. Sigue haciendo calor, pero esos pantalones o faldas que nos poníamos sin problema hasta hace un mes, ahora ya no cierran.

El sueño de muchos sería perder 10 kg en un mes sin correr ni hacer deporte

Por lo tanto, es necesario correr para cubrirse inmediatamente. De hecho, hay quienes prueban inmediatamente dietas consideradas milagrosas. Incluso hay quienes, para bajar el colesterol y perder peso, siguen una dieta utilizada en los países fríos. Todo, en definitiva, se intenta alcanzar el objetivo final. Es decir, perder peso lo más rápido posible. Por supuesto, los que son perezosos y les gusta quedarse en el sofá pretenden no escuchar los consejos de los que sugieren salir a correr. Se sabe que correr es el remedio más utilizado para intentar obtener resultados rápidamente. Sin embargo, no todo el mundo es apto para ello. Y no todo el mundo está precisamente babeando con las ganas de ir a sudar en camiseta de tirantes y pantalones cortos.

Hay una dieta de adelgazamiento incluso para los que llevan una vida sedentaria

La buena noticia es que se puede hacer y que hay trucos que podemos utilizar para ver cómo podemos perder peso incluso sin hacer necesariamente deporte. Parece trivial, pero nuestra dieta empieza en la cama. Dormir un número suficiente de horas sólo hará que nos despertemos renovados. Cuando estamos cansados, también comemos como reacción al hambre nerviosa.

Y, hablando de comer, debes seguir otras dos reglas importantes para perder peso incluso sin salir a correr. A saber, evitar picar demasiado, porque hace crecer nuestra cintura. Y a menudo prefieren los alimentos proteicos que tienen poder saciante y que pesan menos en la balanza que los carbohidratos.

Beber en abundancia también ayuda a aliviar el hambre. La hidratación debe ser siempre buena y nunca debe ser inferior a 2 litros de agua al día. Y entonces, sin saberlo, basta con hacer algunas tareas domésticas para perder calorías. De hecho, en una semana, simplemente haciendo las "tareas" se perderían unas 2.700 calorías.

Hacer la cama por la mañana supondría, de hecho, perder 23 calorías, al igual que regar las plantas o trabajar en el jardín quemaría 150 calorías. Exactamente lo mismo que planchar la ropa. Y si lavamos la ropa a mano, podemos perder unos 120 en una hora. Como puedes ver, hacer las tareas del hogar sería suficiente para perder peso sin hacer deporte. Por supuesto, ver a otros limpiar, sentados en el sofá, no tendrá ningún impacto en la balanza.