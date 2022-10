Lo que la peluca esconde: las asturianas que sufren alopecia optan por diversas alternativas para evitar el estigma social: "Te ayuda a sentirte bien"

A Beatriz Campillo Fernández, ovetense, casada y madre de dos niños, le diagnosticaron un cáncer de mama en abril de este año durante una revisión rutinaria. Allí comenzó, como ella misma dice, "una carrera de fondo". Primero fue la operación. Luego, los análisis del tumor. Luego, la quimioterapia, que fue como el Angliru. Y ahora la radioterapia. Está ya al final del proceso. En terreno más llano. A la altura de la montaña fue cuando comenzó a caerle el pelo, debido al tratamiento. Optó por cubrirse la cabeza con una peluca. "Salí de la tienda con ella y no me la volví a quitar ningún día. No salgo a la calle sin ella, ni siquiera durante el verano cuando hacía 40 grados", explica. Es una media melena que le llega por los hombros de color castaño. Aunque lo de fuera es importante, también lo es lo de dentro. Lo que Campillo siente usando esa prenda. Con la enfermedad, "no es lo mismo verte bien que verte deteriorada, sin pelo, sin pestañas...". En definitiva: "Te ayuda a sentirte bien".

El problema con la alopecia secundaria en mujeres es que "visibiliza la enfermedad". Lo dice Martín Escandón, psicólogo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Asturias. "En lugares pequeños, como puede ser Oviedo, sales a la calle y cada doscientos metros te están preguntando por la enfermedad y por lo que te ocurre. Es un tema de presión social", apunta el psicólogo. La imagen lo es todo. Lo ha vivido en sus carnes Beatriz Campillo, que comparte al cien por cien las palabras de Escandón: "Si te ven con la peluca, nadie te pregunta por la enfermedad. No me veía con pañuelo porque te recuerda también a la enfermedad. Sentirte bien es muy importante". Lo de sentirse bien delante del espejo es esencial para afianzar el poder de la recuperación. "Forma parte de la recuperación porque te hace levantarte y tener ganas de salir, de hacer cosas, de recuperar un poco tu actividad cotidiana; porque si te levantas, te miras al espejo y te ves deteriorada te recuerda mucho a la enfermedad, que te pregunten por la calle puede producirte tristeza", apunta Campillo. Beatriz Campillo: "El objetivo es pasar desapercibida y hacer una vida normal" "La imagen es fundamental. Si el tratamiento no produjera alopecia, se hablaría menos del cáncer, pero como los efectos son tan visibles afecta mucho", asegura Martín Escandón. A lo que Campillo añade que "el objetivo es poder pasar desapercibida y hacer una vida, más o menos, normal". Cuando una de estos pacientes llega a la consulta, explica el psicólogo, lo que se hace es decirle que el asunto del pelo es algo transitorio. "Son rarísimos los casos en los que el pelo no vuelve a crecer. Los hay, pero son raros. No es lo habitual; son casos excepcionales", apunta. También se les abren los ojos con que la caída del pelo es algo que sucede a todo el mundo que atraviesa por esa carrera de fondo que es el cáncer. Nadie es una excepción. En su momento, Alicia Hierro, que ahora regenta un negocio de estética, pasó por la misma carrera. Dos veces. Tuvo dos tumores, uno en 2005 y otro en 2010. "Verse bien es muy importante, sube la autoestima, te proporciona más días buenos", asegura. La primera vez que las clientas entran por la tienda "suelen venir muy perdidas; a veces hay demasiada información", asegura. Hay que aplicar mucha psicología para ir haciéndoles ver que lo que les pasa no es único ni singular. Por su tienda pasan dos tipos de clientas. Aquellas que pierden el pelo de manera definitiva y las que van a recuperarlo (como va a ocurrirle a Beatriz Campillo), por lo general, por un tratamiento oncológico. Al primer grupo pertenece Ana Aurora Díaz, de Posada de Llanera. Comenzó a perder pelo cuando estaba en la veintena. "Es horrible. Trabajo de cara al público y no es lo mismo tener pelo que no tenerlo", asegura. De primeras, probó un sistema que iba pegado al propio pelo. Fue mal, perdió pelo y tuvo que recurrir a una peluca. "La sociedad en la que vivimos no está preparada para la alopecia femenina, y menos si trabajas de cara al público, como yo", señala Ana Aurora Díaz.