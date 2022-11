La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, relativa a la presencia de lactosa no incluido en el etiquetado en galletas con chocolate sin gluten.

Los datos del producto implicado son:

Nombre del producto en etiqueta: Galletas Bsan Digestive chocolate sin gluten

Marca/comercial: VIRGINIAS

N√ļmero de lote: L2520L9

Fecha de caducidad: 20/02/23

Peso: envases de 140 g

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se ha producido distribución dentro de España.

Si eres intolerante a la lactosa, por precaución, se recomienda no consumir estas galletas, pero para el resto de consumidores no sensibles a la lactosa su ingesta no supone ningún problema.

La Organización de consumidores y Usuarios (OCU) también se ha hecho eco de otra alerta emitida por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. AESAN ha informado de la presencia de crustáceos en una lasaña boloñesa congelada que no incluía estos alérgenos en la lista de ingredientes.

Se trata de la¬† lasa√Īa bolo√Īesa¬† de la marca¬† El Corte Ingl√©s . Se vende congelada en formato de 300g (2 unidades).

de la marca  . Se vende congelada en formato de 300g (2 unidades). El problema afecta al lote 22179 con fecha de consumo preferente 28/03/2024.

Ha sido la propia empresa quien ha notificado la incidencia a las autoridades sanitarias correspondientes. Según se ha informado, la distribución de este producto se ha realizado a través de tiendas del Grupo El Corte Inglés (El Corte Inglés, Supercor, Supercor Expres, y Venta a Distancia de El Corte Inglés), y ya se ha procedido a retirar del mercado los productos afectados.

El problema afecta a las personas alérgicas a los crustáceos. Por eso, como medida de precaución, estas personas no deben consumir este producto , sino que les recomendamos devolverlo al establecimiento donde lo compraron. Comer esta lasaña no implica riesgos para personas que no tengan esta sensibilidad.