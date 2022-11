El ballet que no se baila se abre paso en Asturias para moldear el cuerpo

La nueva disciplina de moda para tonificar el cuerpo engaña. Aunque se llama barre, nada tiene que ver con barrer y, aunque toma muchos elementos del ballet, no se baila. Es un "boom" entre famosas, como Paula Echevarría, y en Asturias cada vez son más las personas que se interesan por probar esta mezcla de ballet, pilates y yoga. El motivo de su éxito: "A nivel físico, se consigue lo que todo el mundo busca: tonificar y bajar un poquito de peso", desvela Sofía Buylla, la instructora ovetense al frente del estudio "Balance Pilates", de los pocos que imparten esta disciplina en el Principado.

El barre nació de una lesión de espalda. La que sufrió la bailarina alemana Lotte Berk y que le llevó a combinar su rutina de baile con la terapia de rehabilitación. El "método Berk" se ha extendido y variado hasta convertirse en una buena fórmula para tonificar sin someter al cuerpo a entrenamientos de alto impacto. Y hay un factor más: en una clase de 50 minutos se queman unas 500 calorías.

"Barre es una disciplina de entrenamiento funcional que se trabaja con la barra como apoyo para corregir y mantener buena postura. Ejercitamos todo el cuerpo", explica Buylla. Y aclara: "Del ballet solo se coge la parte del trabajo físico y no la parte bailada". La ovetense ha estrenado hace poco esta disciplina en su estudio tras formarse en Barcelona. "Ahora mismo está de moda. La gente está curioseando, pero no sabe todavía de qué va. El error es que mucha gente piensa que es bailado y no se baila; es un entrenamiento en barra", aclara.

Los movimientos son lentos y controlados. Todas las alumnas, agarradas a la barra, miran al espejo y perfeccionan su postura. Sofía marca los tiempos. "Vamos, que esto ya quema", comenta entre risas. La música es animada y la instructora defiende que es una disciplina "divertida". Considera que, al trabajar en grupo, se genera muy buen rollo.

¿Puede hacer barre todo el mundo? Sí. "Pueden hacerlo chicas jóvenes o personas con más edad porque es adaptable", argumenta Buylla. Este tipo de entrenamiento es de bajo impacto (no hay saltos ni movimientos agresivos para las articulaciones), por lo que, con la adaptación adecuada, podrían hacerlo embarazadas o mujeres durante el postparto. De hecho, fue tras dar a luz cuando la asturiana Paula Echevarría lo descubrió y se enganchó al barre, aunque al inicio bromeaba con que parecía "un pato".

"Yo empecé a pilates hace dos años a raíz de problemas de espalda. Me encontré mucho mejor y, cuando surgió lo de barre, me apunté a una clase de pruebas y, a día de hoy, sigo. Me está viniendo muy bien para la espalda. Voy notando mejoría día a día y, después de hacer aerobic o step, considero que este es un deporte para el cuerpo más sano. Además, las clases en grupo me ayudan a socializar", explica Adriana Riesgo, de 39 años y alumna del estudio de Buylla.

Todas las alumnas tienen algo en común: hacían deporte con anterioridad, pero buscaban algo diferente. "Empecé a barre porque tenía ganas de probar una actividad que me motivase y esto me encantó. Mejoras físicamente en cuanto a tonificación y desaparecen los dolores de espalda. Además, he mejorado mogollón la postura; voy mucho más erguida. En agosto cerró y ya me notaba los hombros mucho más caídos", apunta Marta Díaz, de 31 años.

Janny Esquivel, de 26 años, cambió el "spinning" y las pesas en el gimnasio por el barre. Dice controlar más los ejercicios y obtener "resultados más evidentes porque no haces solo pierna o solo brazo; trabajas el conjunto y el cuerpo se tonifica en general", expone. Luego está la parte mental. Como cualquier deporte, el barre también tiene beneficios para la cabeza. "Vengo después de trabajar o en la parada del mediodía y cojo mucho oxígeno, desconecto la mente y salgo más relajada; veo todo de otra manera", añade.

"Si no vienen chicos es porque no quieren", argumenta la instructora, que asegura que la disciplina es adaptable para todo el mundo

En Oviedo, en las clases de ballet con pilates y yoga son todo mujeres. "Si no vienen tíos es porque no quieren", apunta la instructora. Reconoce que es muy "cañera" en sus clases, pero asegura que "quien lo prueba repite".

En definitiva, esta actividad no es solo visualmente atractiva o está de moda en Instagram, sino que suma una larga lista de bondades, tales como corregir y optimizar la postura, aumentar la flexibilidad, trabajar la resistencia y el equilibrio o mejorar la coordinación.