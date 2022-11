La lección de una limpiadora del Monte Naranco: "Mi padre tenía razón, los enfermos necesitan mi sonrisa"

En primer lugar, quiero presentarme. Mi nombre es Ana María Sánchez Iglesias y soy trabajadora del Servicio de Limpieza del Hospital Monte Naranco. Todo el mundo me conoce como Anina.

Desde los 24 años que empecé a trabajar allí, siempre noté el gran cariño, respeto y profesionalidad que tenían hacia los enfermos. Yo era joven, pero iba con muchas ganas de trabajar y, sobre todo, de aprender y formarme como limpiadora de un Hospital... Venía de otros trabajos que nada tenían que ver.

Cada día iba -y sigo yendo- con la mejor sonrisa, y siempre fui correspondida. A día de hoy, puedo presumir de tener grandes amistades en el trabajo de muy distintas categorías. Yo siempre dije, y mantengo, que al trabajo se viene a trabajar, pero también a pasarlo bien. El venir a gusto al trabajo es fundamental, aunque luego tengas ganas de echar a correr...

En una ocasión, hace ya años, una compañera me preguntó que si yo siempre «estaba igual». Yo no entendía lo que me quería preguntar. Entonces me dijo: «Es que siempre estás de buen humor y sonriendo». Yo le contesté cuatro cosas:

-Que era feliz de tener un trabajo que, además, me gustaba hacer.

-Que no sólo era feliz en él, sino que estaba muy orgullosa de ser limpiadora.

-Que al trabajo se tiene que venir contenta.

-Y que era mi segunda casa porque aquí pasaba más horas.

Recuerdo mis primeros años como si fuera ayer, época que me tocó trabajar por la tarde. Sólo en pensar lo que teníamos que hacer y el manojo de llaves que teníamos que coger... ¡Parecíamos serenos de barrio en vez de limpiadoras! Nos apetecía echar a correr, pero el buen compañerismo que teníamos superaba las dificultades.

Mi llegada al Hospital fue como un regalo. Nunca me hicieron sentir menos que nadie. Recuerdo un día de mis primeros años yendo a la cafetería a comer y que estaba abarrotada con todas las mesas ocupadas. Para mi sorpresa, veía una al fondo, grande, que ponía «Reservada Médicos de Guardia». Yo sólo sabía que tenía que comer para ir a trabajar. Cogí la bandeja y, ¡para la mesa grande fui! Al poco de sentarme, llegó una compañera a coger un café, se acercó a mi mesa y me dijo que qué hacía ahí sentada, que esa mesa era para los médicos. A lo que yo le contesté que tenía que ir a trabajar y que estaba sin comer. Con las mismas, se marchó.

Al poco tiempo llegó uno de los médicos. A mí no me preocupaba, porque yo sabía que eran cuatro y había seis sillas. Le di las buenas tardes y le aclaré que no había otra mesa libre. Él se sonrió y me dijo: «Aquí entramos todos». Ahí fue cuando vi que en el Hospital nadie era más que nadie, y menos tampoco.

Mi experiencia como trabajadora del Hospital no puede ser más gratificante y agradezco que siempre tuve y tengo a todo el personal muy pendiente de mí. Si no estoy trabajando, por el motivo que sea o, simplemente, porque estoy de vacaciones, ya me están llamando para ver por qué no fui. Cuando falto más de una semana, ya me dicen que me están echando de menos. Probablemente mi forma de ser ha hecho que me sienta muy apreciada, y que yo corresponda.

Me gusta entablar relación con todos porque de todos siempre se aprende algo. También nos vale para reírnos y decir alguna que otra tontería, no todo va a ser trabajar.

Quizá algunas personas no entienden cuando digo que para mí el trabajo es vida. Aquí me he reído (y me sigo riendo) mucho, pero también he llorado con mucha gente y en varios despachos. En este último sentido, no me hacía falta decir nada porque, si notaban que no estaba bien, ya me llamaban ellos para interesarse por lo que me pasaba.

Como ya dije en el acto conmemorativo de los 75 años del Hospital Monte Naranco, mi padre estaba feliz de que yo trabajara en el Hospital con tanta gente maravillosa. Siempre me decía que no dejara de hacer el bien en todo lo que en mi mano estuviese y que no dejara de sonreír, porque los pacientes necesitaban mi sonrisa. En todo este tiempo he comprobado cuánta razón tenía. Y él mismo pudo comprobarlo más tarde.

Cuando papá ingresó en el Hospital por primera vez, él no quería ir por lo que había sido el Hospital en un principio (creía que la gente sólo iba allí a morir), pero después, ya no quería otro hospital... Pasaba ingresado unos veinte días y otros diez en casa a lo largo de los meses que fue empeorando hasta que llegó el final.

Esta situación se mantuvo durante año y medio y, durante todo ese tiempo, todos mis compañeros se volcaron conmigo dándome abrazos, que eran diarios y mostrándome su apoyo constantemente. Gracias a todos ellos, el dolor lo pude llevar de otra manera. Nadie sabe lo que esos abrazos significaron para mí... Siempre me dieron carta abierta para subir a verlo y para hablar con los médicos. Por muchas gracias que les dé, nunca serán suficientes.

Hay una persona a la que le estaré eternamente agradecida por no ponerme ningún impedimento para subir a verlo. Incluso un día llegó a decirme que se me veía agotada, que estaba todo el día allí y que por qué no cogía unos días de permiso antes de que llegara a ponerme enferma. Yo le dije que tenía que seguir trabajando, que tenía que estar con gente.

Cuando llegó el desenlace, ahí me desbordé. No paraban de llegar compañeros a la habitación y de abrazarme. Todos entendían en ese momento lo que había sido para mí ese año y medio: llegaba a las siete y cuarto de la mañana para poder atenderlo, bajaba a mi hora a trabajar y, cuando acababa mi jornada, volvía a la habitación y me quedaba hasta las nueve de la noche.

Cuando llegó la hora del velatorio, fui realmente consciente de que tenía dos familias. Fueron tantos los compañeros que acercaron a acompañarnos a mí y a mi familia... Me gustaría poder dar las gracias otra vez a cada uno de ellos, pero seguramente me olvidaría de alguno. De todas formas, aprovecho para decirles a todos: ¡Mil gracias!

Cuando, durante la pandemia, me dieron la oportunidad de poner en contacto, con mi propio teléfono móvil, a algunos enfermos con sus familiares por videollamada, fue una satisfacción tan grande que siempre quedará en mi corazón.

Sé que tanto mamá como papá se sentirían muy orgullosos de verme feliz con todo lo que hago, porque todo lo hago desde el corazón. También sé que algunas veces me dejo llevar por el impulso y que eso me lleva a equivocarme, pero de esos momentos también se aprende.

El Hospital Monte Naranco es una gran familia. Trabajo con grandes compañeros y así me gustaría seguir. Somos un Hospital de 75 años, donde la humanidad y el cariño lo llevamos con mucho orgullo. Las personas que tenemos en las camas son enfermos: sigamos como siempre tratándolos con el cariño y respeto que se merecen. Bastante tienen con los motivos que les obligan a estar allí.

Me considero una mujer luchadora, trabajadora y, ¿por qué no? ¡buena gente! Aunque también soy consciente de que no siempre vas a gustar a todo el mundo. Voy a seguir siendo la misma, con mis bromas y mi sonrisa porque, si no, no sería yo.

Me siento orgullosa de ser limpiadora del mejor Hospital.

Gracias por ser la gran familia que formamos entre todos, porque aquí no hay categorías, simplemente hay compañeros y grandes profesionales.